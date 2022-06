Magnifieke pole-position voor Aleix Espargaro in GP van Catalonië

Q1: Viñales topt sessie, Marquez mist kwalificatie

Veertien coureurs zouden aan de start komen van de eerste kwalificatiesessie, in werkelijkheid waren het er dertien. Alex Marquez was na een zware crash in de slotfase van de vierde vrije training afwezig. De jongste Marquez kwam zwaar ten val in de laatste bocht. Hij kon zichzelf in veiligheid brengen, maar was zichtbaar aangeslagen na de buiteling. Hij ging voor onderzoek naar het medisch centrum op het circuit en ontbrak in de eerste kwalificatiesessie. De dertien overige rijders gingen uitmaken wie zich als laatste in Q2 zou mogen melden.

Na een sterk optreden in de vrijdagse trainingen had Maverick Viñales zich in de slotfase van VT3 buiten de top-tien laten dringen. Hij moest in actie komen in Q1 en deed dat behoorlijk sterk. Hij reed de toptijd van Marco Bezzecchi uit de boeken en stond met een 1.39.554 aan de leiding na de eerste run. Bezzecchi verdedigde zijn tweede plek ten opzicht van Nakagami en Bastianini. Duidelijk was dat het nog een stuk sneller moest in de tweede run. Een groot aantal coureurs stond enige tijd aan kop, maar Viñales slaagde erin om zijn tijd te verbeteren. Met een 1.39.216 was hij de snelste in Q1.

Marco Bezzecchi had uitzicht op plaatsing voor Q2, maar zag hoe Takaaki Nakagami kort voor het eind van de sessie langszij kwam. De Japanner was slechts zeven duizendsten langzamer dan Viñales terwijl Bezzecchi op 24 duizendsten eindigde. Bastianini verbeterde zich tot 1.39.246, maar dat was niet genoeg voor plaatsing in Q2. Ook de KTM-rijders Brad Binder en Miguel Oliveira haalden het niet, zij werden vijfde en zesde. Joan Mir blijft kampen met remproblemen, hij werd zevende voor Franco Morbidelli en Andrea Dovizioso. Remy Gardner eindigde op de tiende plek voor Stefan Bradl, Michele Pirro, Darryn Binder en hekkensluiter Raul Fernandez.

Alex Marquez noteerde geen tijd, het is de vraag of hij zondag kan racen.

Uitslag: Kwalificatie 1 MotoGP Grand Prix van Catalonië

Q2: Tweestrijd tussen Bagnaia en Espargaro

Viñales en Nakagami maakten het twaalftal voor Q2 compleet, zij mochten op het bloedhete Barcelona vechten om de pole-position. De focus lag vooral op Aleix Espargaro, die tot de start van de kwalificatie domineerde in Barcelona. Hij kwam in zijn eerste run tot een 1.39.067 en dat was goed voor de derde tijd. Fabio Quartararo en Francesco Bagnaia gingen namelijk nog iets sneller. De regerend wereldkampioen legde de lat het hoogste met een 1.39.055.

Het was Bagnaia die zijn eerste ronde van de tweede perfect uitvoerde. Hij ging met 1.38.787 naar de voorlopige pole-position. Het was aan Espargaro om te reageren. Hij slaagde er in eerste instantie niet in, maar kwam met een volgende sensationele ronde waarin hij tot 1.38.742 kwam. Daarmee verbeterde hij zijn eigen ronderecord van zaterdagochtend. Hij zette aan voor nog een ronde, maar ging in de mist in bocht 10. Hij moest plaatsnemen in de wachtkamer en zien waarmee Bagnaia zou reageren. De Italiaan was de snelste in de eerste sector, maar liet wat tijd liggen in de tweede sector. De derde sector was vervolgens weer goed, maar op de streep kwam hij iets tekort. De kopman van Ducati bleef steken op 1.38.773.

En zo mocht Aleix Espargaro de pole-position voor eigen publiek vieren. Hij start zondag op de eerste rij met Bagnaia en Quartararo, die op pure snelheid niet mee kon komen met de eerste twee. Johann Zarco bezette de vierde plaats voor Fabio di Giannantonio, die wederom sterk was na zijn pole van vorige week. Jorge Martin werd zesde voor Alex Rins en Maverick Viñales. Luca Marini eindigde op de negende plaats met Pol Espargaro op P10. Jack Miller kwam niet uit de verf in Q2, hij eindigde op bijna acht tienden als elfde. Takaaki Nakagami was de hekkensluiter in Q2.

De Grand Prix van Catalonië gaat zondag om 14.00 uur van start.

Uitslag: Kwalificatie 2 MotoGP Grand Prix van Catalonië