Magistrale Quartararo zegeviert in Grand Prix van Duitsland

Met een uitverkocht huis op een bloedhete Sachsenring was de MotoGP in stijl terug op Duitse bodem, waar voor het eerst sinds de pandemie weer fans toegelaten werden. Zo’n 95.000 fans op de tribunes waren getuige van de tiende ronde van het MotoGP-kampioenschap, waarin Fabio Quartararo van Yamaha de touwtjes stevig in handen heeft. De Fransman was bij afwezigheid van achtvoudig winnaar Marc Marquez dé favoriet voor de race. Samen met Aprilia-rijder Maverick Viñales en Honda-coureur Pol Espargaro had Quartararo als een van de weinigen gekozen voor de medium-compound achterband van Michelin. De rest van de coureurs, waaronder polesitter Francesco Bagnaia, ging van start de hardste compound achterband, een veiligere keuze met een temperatuur van 35 graden Celsius (52 graden Celsius baantemperatuur).

De Italiaanse polesitter voorspelde zaterdag dat de start cruciaal kon worden, maar Quartararo maakte vanaf de tweede startplek de beste start en ging aan de leiding. Aleix Espargaro had vanaf de vierde startplek een plekje gewonnen en lag derde voor Johann Zarco en Fabio di Giannantonio. Jack Miller lag zesde, maar hij moest nog een long lap-penalty inlossen nadat hij zaterdag in de vierde training crashte in een zone waar geel gezwaaid werd. Vooraan ging het duel om de overwinning meteen los. Bij het ingaan van de tweede ronde zat Bagnaia even aan de binnenkant in de eerste bocht, maar Quartararo kon achterlangs kruisen en deelde zelfs een plaagstootje uit aan het adres van de Ducati-kopman. Daarachter kwam Zarco naar de derde plek toen hij Espargaro bij het ingaan van de Wasserfall aan de kant zette. De Pramac-rijder lag zodoende op de derde plek.

De vierde DNF van Bagnaia

Quartararo reed achtereenvolgens twee snelle ronden en dat bleek te veel voor Bagnaia. De Italiaan verloor in de vierde ronde de achterkant bij het uitkomen van de eerste bocht. Een aparte val, maar al zijn vierde DNF in de eerste tien races van dit seizoen. Daarmee kan er zo langzamerhand echt een streep door de titelaspiraties van Bagnaia én Ducati, de combo die voor de start van het seizoen als torenhoge titelfavoriet gezien werd. Op hetzelfde moment ging ook Joan Mir onderuit, iets eerder in de eerste bocht. De Suzuki-coureur tekende daarmee voor een nieuwe uitvalbeurt. Ook Darryn Binder kwam ten val, maar de RNF Yamaha-rijder kon zijn machine weer oppakken en vervolgde zijn weg. Daarmee was ook duidelijk dat de Duitse Grand Prix een afvalrace zou worden. Bijna tegelijk vielen de beide LCR Honda-rijders uit: Takaaki Nakagami maakte een stevige crash mee in bocht 8, Alex Marquez bracht zijn machine binnen met technische problemen.

Achter Quartararo en Zarco had Espargaro zich herpakt op de derde plek en kreeg op zijn pitbord te zien dat teamgenoot Maverick Viñales een uitstekende start gemaakt had. De Spanjaard lag op de vierde plek voor Di Giannantonio en Miller, die de zesde plek hield na het nemen van de long lap. Niet veel later nam Miller de rookie van Gresini te pakken en kon hij de achtervolging openen op de beide Aprilia-coureurs.

Podiumkansen Viñales in rook op

Quartararo was de enige coureur op de Sachsenring die erin slaagde rondjes 1.21 te produceren, maar liep niet extreem hard weg van Zarco. Dat veranderde na de vijftiende ronde. Zarco kon het rijden van de lage 1.22’ers niet volhouden en zag Quartararo langzaam maar zeker verdwijnen. Espargaro moest intussen afhaken in de strijd om de tweede plek, hij kreeg gezelschap van Viñales en Miller. In de negentiende ronde had Miller de aansluiting te pakken bij Viñales, die kort daarna een dure fout maakte. De Spanjaard ging iets te wijd en viel daarna in rap tempo terug. Met een rondje 1.24.5 viel hij binnen anderhalve ronde terug naar de tiende plaats. Aan het eind van de negentiende ronde kwam hij in de pits met een technisch probleem. Daar bleek dat de RS-GP in de laagste stand bleef staan waardoor het rijgedrag in de bochten beroerd was.

Espargaro was daardoor zijn teamgenoot kwijt als schaduw. Miller zat op het achterwiel van de Aprilia-man en probeerde het aan het begin van de 23ste ronde voor het eerst. De Ducatist ging echter veel te diep de eerste bocht in waardoor Espargaro de derde plek heroverde. Zijn jongere broer Pol Espargaro had de RC213V inmiddels in de pits gebracht. De coureur reed op de veertiende plek en had last van de crash van vrijdag waarbij hij een ribblessure opliep. Enkele ronden later deed Miller nóg een poging om Espargaro te pakken te nemen, maar andermaal mislukte het. Daardoor kwam Luca Marini, die bezig was aan een sterke race, met rassenschreden dichterbij.

Tweede Franse 1-2 van het seizoen

Quartararo reed in niemandsland aan de leiding, Zarco beleefde hetzelfde op de tweede plek. Zij hadden niets te vrezen van Espargaro en Miller op de derde plek. Drie ronden voor het eind van de race zat Miller niet dicht genoeg om een aanval te plaatsen bij de Aprilia-kopman, maar deze keer maakte Espargaro zelf de fout. Hij ging rechtdoor in de eerste bocht en Miller had de derde plek te pakken. Een counter van Espargaro zat er niet in, hij had duidelijk het beste van zijn banden gevraagd en moest genoegen nemen met de vierde plek op de Sachsenring.

Quartararo ging onbedreigd naar zijn derde zege van het seizoen, Zarco claimde een knappe tweede plek op vijf seconden van zijn landgenoot. Het was de tweede Franse 1-2 van het seizoen. Miller bracht zijn Ducati GP22 op het podium na een paar moeilijke races, hij werd derde voor Esarpgaro. Marini scoorde de vijfde plek, zijn beste resultaat van het seizoen voor merkgenoot Jorge Martin en Brad Binder op de eerste KTM. Fabio di Giannantonio kwam na een goede race als achtste aan de finish, Miguel Oliveira werd negende. Enea Bastianini maakte de top-tien compleet, hij beleefde mede door de afwezigheid van zijn crew-chief Alberto Giribuola een bijzonder moeizaam weekend.

Marco Bezzecchi kwam als elfde aan de finish voor Raul Fernandez en Franco Morbidelli. Andrea Dovizioso werd veertiende terwijl Remy Gardner het laatste punt pakte. Stefan Bradl kwam op de zestiende plek als laatste finisher aan de finish. Repsol Honda bleef zodoende puntloos op de Sachsenring waar het de afgelopen acht edities met Marc Marquez zegevierde.

De elfde ronde van het MotoGP-wereldkampioenschap vindt aankomend weekend plaats op het TT Circuit van Assen.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Duitsland