De maatregel die MotoGP overweegt om kosten vanaf 2025 te drukken

De MotoGP-fabrikanten mogen de motorblokken momenteel nog vrij ontwikkelen, al moeten ze hun motorblok voor de start van een nieuw seizoen wel homologeren. De komende jaren lijkt er op dit vlak echter iets te gaan veranderen, want de sport overweegt heel serieus om de ontwikkeling te bevriezen tot de start van het nieuwe motorreglement van 2027, wanneer de er wordt overgestapt van motorblokken van 1000cc naar 850cc. Motorsport.com heeft vernomen dat de Grand Prix Commission van de FIM de verandering tijdens de volgende vergadering, die gepland staat in de aanloop naar de komende race in Misano, goed te keuren.

Een besluit om de ontwikkeling van de motorblokken vanaf het begin van het MotoGP-seizoen 2025 aan banden te leggen is vooral gericht op het drukken van de kosten in aanloop naar het nieuwe motorreglement van 2027. Wel is de verwachting dat de fabrikanten die nu al het meeste profiteren van de concessies, in dit geval Honda en Yamaha, vrijgesteld worden van de bevriezing. Dat is wel op voorwaarde dat beide merken de rest van het seizoen geen prestaties neerzetten waarmee ze zichzelf uit deze uitzonderingspositie rijden. Geheel nieuw is een bevriezing van de motorontwikkeling niet in de MotoGP. Eerder gebeurde het begin 2020 al na de uitbraak van de coronapandemie. Destijds werd de ontwikkeling tot eind 2021 bevroren, ook in dit geval om de kosten te drukken.

In de huidige situatie moeten de MotoGP-fabrikanten hun motorblok voor de start van een seizoen homologeren, waarna de rijders de rest van het seizoen met deze specificatie van het motorblok moeten rijden. Intussen mogen de fabrikanten wel ontwikkelingswerk verrichten met het oog op het volgende seizoen, terwijl Yamaha en Honda door de concessies gedurende het seizoen nog een upgrade mogen introduceren. In de voorgestelde nieuwe situatie moeten de fabrikanten hun motorblok voor de seizoensopener van 2025 in Buriram laten verzegelen door de stewards en teamverbond IRTA, waarna deze specificatie tot en met het einde van het MotoGP-seizoen 2026 gebruikt moet worden. Wel kunnen er uitzonderingen gemaakt worden waarbij de zegel verbroken mag worden, bijvoorbeeld als aangetoond kan worden dat dit om veiligheidsredenen is. Zo vroeg Yamaha in augustus 2020 toestemming om de motorblokken van Valentino Rossi en Maverick Viñales te openen vanwege een probleem met de kleppen.