Marini zet team van Valentino Rossi bovenaan in MotoGP-test Mandalika

De eerste MotoGP-testdag in Mandalika leverde nog vooral veel gefronste wenkbrauwen op, waarbij coureurs de baan schoon moesten vegen en er van de bedachte programma's maar weinig terechtkwam. Alhoewel de omstandigheden op zaterdag nog steeds niet eenvoudig waren, ging het al wel aanmerkelijk beter konden de coureurs een stuk beter uit de voeten. Voor Joan Mir, de wereldkampioen van 2020, gold dat overigens nog niet meteen. Bij Suzuki testten meerdere teamleden positief op corona, waardoor Mir enkele mensen moest missen.

Teamgenoot Alex Rins kwam daarentegen als beste uit de startblokken en zette met 1.31.884 een eerste richttijd op de klokken. Brad Binder wist daar met zijn KTM welgeteld zevenhonderdste onder te duiken en het commando zodoende over te nemen. Het bleek lange tijd goed voor de eerste stek, pas in het laatste uur van de testdag zou zijn toptijd overvleugeld worden.

Dit gebeurde onder aanvoering van regerend wereldkampioen Fabio Quartararo. De Fransman voelde zich in eerste instantie nog niet comfortabel op de 2022 Yamaha, maar heeft vrijdag laten weten dat de grootste problemen zijn verholpen met enkele updates na de test in Sepang. Quartararo opende het bal in de slotfase door 1.31.564 te noteren, al bleek het nog altijd drie tienden sneller te kunnen. Luca Marini ging met twintig minuten voor de boeg namelijk naar 1.31.289 en reed daarmee ook de tijd van Pol Espargaro op vrijdag uit de boeken. Het bleek logischerwijs genoeg voor de toptijd op dag twee. Marc Marquez nestelde zich op P2 met een achterstand van bijna twee tienden op de Italiaan, nog voor Maverick Viñales en Quartararo.

Achter dit viertal heeft ook de tweede testdag in Indonesië weer enkele slachtoffers geëist in de vorm van valpartijen. Coureurs moesten nog steeds wennen aan de omloop en vooral aan de omstandigheden in Mandalika, hetgeen de Yamaha van Andrea Dovizioso heeft vernomen. De Italiaan schoof al vroeg onderuit in bocht 1 en zag daarmee een streep door enkele van zijn testplannen gaan. Ook Mir ging tegen de vlakte in bocht 1, al bleken zij bepaald nog niet de enigen die tegen het asfalt zouden gaan. Zo leverde de tweede dag ook schuivers op voor Aleix Espargaro, Jorge Martin en de rookies Fabio Di Giannantonio (Gresini), Marco Bezzecchi (VR46) en Raul Fernandez (Tech3). Zondag gaat de collectieve MotoGP-test in Mandalika verder met dag drie.

MotoGP-test Mandalika - uitslag dag 2:

Pos. Coureur Team Tijd Verschil 1 Luca Marini VR46 Racing Team 1:31.289 2 Marc Marquez Honda Team 1:31.481 0.192 3 Maverick Viñales Aprilia Racing 1:31.516 0.227 4 Fabio Quartararo Yamaha MotoGP 1:31.564 0.275 5 Joan Mir Team SUZUKI 1:31.586 0.297 6 Johann Zarco Pramac Racing 1:31.586 0.297 7 Enea Bastianini Gresini Racing 1:31.599 0.31 8 Pol Espargaro Honda Team 1:31.605 0.316 9 Jorge Martin Pramac Racing 1:31.665 0.376 11 Brad Binder KTM Factory Racing 1:31.814 0.525 12 Franco Morbidelli Yamaha MotoGP 1:31.849 0.56 13 Alex Rins Team SUZUKI 1:31.884 0.595 14 Aleix Espargaro Aprilia Racing 1:31.906 0.617 15 Takaaki Nakagami LCR Honda 1:31.918 0.629 16 Alex Marquez LCR Honda 1:31.980 0.691 17 Fabio Di Giannantonio Gresini Racing 1:32.047 0.758 18 Miguel Oliveira KTM Factory Racing 1:32.200 0.911 19 Andrea Dovizioso Yamaha RNF Team 1:32.303 1.014 20 Jack Miller Ducati Team 1:32.318 1.029 21 Raul Fernandez Tech3 KTM 1:32.401 1.112 22 Marco Bezzecchi VR46 Racing Team 1:32.471 1.182 23 Remy Gardner Tech3 KTM 1:32.598 1.309 24 Darryn Binder Yamaha RNF 1:33.053 1.764