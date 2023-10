Eerste MotoGP-pole voor Marini in Indonesië, Bagnaia slechts op P13

Diverse grote namen wisten zich vrijdag niet rechtstreeks te plaatsen voor het tweede deel van de kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Indonesië. De grootste verrassing was toch wel dat WK-leider Francesco Bagnaia veroordeeld was tot Q1. De Ducati-rijder viel ruim buiten de top-tien en moest daardoor via het eerste segment plaatsing voor de strijd om pole-position afdwingen. Hij was daar echter in goed gezelschap, want ook Johann Zarco, Luca Marini en Franco Morbidelli stonden aan de start in Q1.

Bagnaia verrassend uitgeschakeld in Q1, Marini en Bastianini door

Om 10.50 uur lokale tijd - 4.50 uur in Nederland - begonnen elf coureurs aan het eerste deel van de kwalificatie op het Mandalika International Circuit. Zij begonnen allemaal meteen aan de sessie toen de groene vlag aan het einde van de pits werd gezwaaid. Bagnaia was de eerste die een rondetijd noteerde, al doken Morbidelli en Enea Bastianini daar meteen onderdoor. De 1.31.301 van laatstgenoemde bleef staan, totdat Marini na 1.31.002 over de finish kwam. Bagnaia en Morbidelli doken daar met hun tweede poging weer onderdoor, maar de snelste tijd na de eerste run was echter in handen van Johann Zarco. De Pramac-coureur noteerde 1.30.713 en keerde zo in een goede uitgangspositie terug naar de pits.

De beslissing zou echter pas vallen in de tweede run. Daarin beet Bagnaia opnieuw het spits af en met zijn tweede ronde nam hij met 1.30.626 de koppositie weer even over, totdat Marini counterde met 1.30.383. De tien overige coureurs in Q1 probeerden vervolgens nog onder die tijd te duiken, maar zonder succes. De VR46-coureur verzekerde zich daarmee van een van de tickets voor Q2, waar hij uiteindelijk gezelschap zou krijgen van Bastianini. De fabriekscoureur van Ducati dook nog onder de tijd van Bagnaia, die daardoor voor het eerst dit jaar niet in Q2 belandde en vanaf de dertiende positie aan de races moet beginnen. Zarco eindigde de sessie met de vierde tijd, nadat hij in zijn laatste ronde nog een crash meemaakte, voor Morbidelli en Pol Espargaro. Daarachter volgden Raul Fernandez en Augusto Fernandez, terwijl Honda-trio Joan Mir, Takaaki Nakagami en Alex Rins de laatste plekken op de grid verdeelden.

Uitslag Q1 MotoGP GP van Indonesië

Aprilia's sterk in Q2, maar Marini wint strijd om pole

Marini en Bastianini voegden zich bij de tien coureurs die zich vrijdag in de tweede training al plaatsten voor Q2, waarin de pole-position op het spel stond. Fabio Quartararo meldde zich als eerste op het asfalt voor de eerste run en met 1.31.420 zette de Yamaha-coureur ook de eerste richttijd op de klokken, waar Jorge Martin met 1.31.403 onderdoor dook. Daarna nam Aleix Espargaro de kop in handen door 1.30.871 te rijden, waar teamgenoot Maverick Viñales op antwoordde met 1.30.598. Terwijl Marco Bezzecchi in bocht 16 crashte voordat hij een rondetijd kon noteren en ook Martin in die bocht onderuit schoof, versnelde Espargaro door naar 1.30.501. Dat zou ook de snelste tijd van de eerste runs blijken, met Viñales op P2 en Quartararo op twee tienden op de derde stek.

Met ruim zeven minuten te gaan beet Martin het spits af wat betreft de tweede en beslissende run, al duurde het niet lang voordat alle rijders op de baan verschenen voor de laatste fase. De nummer twee van het WK kwam naar P4, waarna Espargaro de snelste tijd aanscherpte tot 1.30.303 en Marini in zijn kielzog meenam naar P2. Terwijl Marc Marquez in bocht 16 een kleine crash meemaakte, dook Viñales ruimschoots onder de tijd van Espargaro door 1.30.009 te noteren. Marini werd daarna de eerste die de grens van anderhalve minuut wist te slechten door 1.29.978 te rijden.

In de laatste twee minuten van de sessie zou die tijd niet meer benaderd worden, waardoor Marini zich verzekerde van zijn eerste pole-position in de MotoGP. Op 0.031 seconde moest Viñales genoegen nemen met de tweede startpositie, terwijl Espargaro op anderhalve tiende de eerste startrij completeerde. Quartararo kende een sterke kwalificatie met de vierde tijd, voor Brad Binder en de toch ietwat tegenvallende Martin. Fabio di Giannantonio, Marquez en Bezzecchi verzekerden zich van de derde startrij, terwijl Jack Miller, Bastianini en Miguel Oliveira met de tiende, elfde en twaalfde tijd op de vierde startrij zijn beland.

De MotoGP-coureurs komen later op zaterdag nog in actie tijdens de sprintrace voor de GP van Indonesië. Die korte race over dertien ronden begint om 9.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Indonesië