Marini topt eerste training op COTA, Quartararo tweede

Twee vaste piloten keerden vrijdag weer terug in de piste na een verblijf in de ziekenboeg. Bij Repsol Honda sloot voormalig wereldkampioen Joan Mir weer aan nadat hij de Grand Prix van Argentinië moest missen door een hersenschudding, opgelopen bij een val in de sprintrace. Ook RNF Aprilia-rijder Miguel Oliveira is terug in de paddock. Hij botste met Marc Marquez in de Grand Prix van Portugal en reisde door het nodige blessureleed niet af naar Argentinië.

Repsol Honda-kopman Marc Marquez, zevenvoudig winnaar op COTA, is daarentegen nog niet hersteld van diezelfde klapper. Hij liep daarbij een gebroken middenhandsbeetje op. Zijn vervanger in Texas is HRC-testrijder Stefan Bradl. Verder heeft Ducati-fabriekscoureur Enea Bastianini nog veel last van zijn gebroken schouderblad, een pijnlijk aandenken aan zijn crash in de sprintrace in Portugal. Ducati's loyale testrijder Michele Pirro is andermaal opgeroepen als vervanger bij de hoofdmacht. Tot slot is GasGas Tech3-rijder Pol Espargaro nog niet de oude. De Spanjaard liep een een gebroken rugwervel, longkneuzing en gebroken kaak op bij zijn zware crash in Portugal. Jonas Folger neemt komend weekend zijn plek in.

Vliegende start Alex Marquez

Folger kende geen lekker begin van de eerste vrije training. De Duitser, die in 2019 voor het laatst actief was in een Grand Prix-weekend (Moto2) en in 2017 zijn laatste MotoGP-race reed, werd in zijn eerste ronde een paar keer geconfronteerd met een wegbrekende motor en moest noodgedwongen weer zijn garage opzoeken. Ook teamgenoot Augusto Fernandez zat al vroeg in de problemen. Hij gleed na een paar minuten in de sessie onderuit in bocht 22 van de Texaanse renbaan.

Bij Alex Marquez liep het juist voorspoedig. De Spanjaard, derde in de Argentijnse Grand Prix en vijfde in Portugal, vloog over het hobbelige parcours en verbeterde de snelste tijd meerdere keren achter elkaar. Na een kwartier stond de Gresini Ducati-rijder bovenaan met 2.04.222. Alex Rins en Johann Zarco namen op dat moment de tweede en derde plek in. Kampioenschapsleider en winnaar van de Grand Prix van Argentinië Marco Bezzecchi vond zich na vijftien minuten terug op P10, achter VR46-teamgenoot Luca Marini en WK-tweede Francesco Bagnaia.

Marini en Quartararo knokken om P1

Fabio Quartararo nam met nog zestien minuten op de klok de eerste plaats over met 2.04.201. De wereldkampioen van 2021 knabbelde er vervolgens nog een tiende af: 2.04.125. Maverick Vinales stuurde zijn Aprilia met nog vier minuten te gaan naar 2.03.897, waarop Marini 2.03.806 liet zien. Quartararo sloeg terug naar 2.03.691, maar Marini vond 2.03.250. Daarmee was de Italiaan 1,2 seconde langzamer dan het polerecord van Jorge Martin (2.02.039).

Quartararo verbeterde zich in zijn laatste vliegende ronde wel, maar bleef met 2.03.400 steken op P2. Zarco werd derde, voor Alex Marquez, Jack Miller en Martin. Bagnaia eindigde als zevende, Vinales als achtste en Rins werd negende*. De top-tien in Austin werd volgemaakt door Takaaki Nakagami.

Bezzecchi ging in de slotfase onderuit in bocht 12. Hij moest genoegen nemen met de veertiende plaats, achter Brad Binder, Mir en Franco Morbidelli. Miller maakte even na het halfwegpunt ook een onschuldige schuiver mee in bocht 12. Aleix Espargaro viel in negatieve zin op met de achttiende tijd. Daarachter eindigden - niet verrassend - de invallers, met Bradl voor Pirro en Folger.

*Rins promoveerde na publicatie van de tijdenlijst van de veertiende naar de negende plaats omdat de raceleiding bij nader inzien een verkeerde tijd van hem had geschrapt. Hierdoor zakten enkele coureurs een plekje, waaronder Bezzecchi: van P13 naar P14.

De tweede vrije training begint om 22.00 uur (Nederlandse tijd).