Luca Marini test opnieuw op Jerez met MotoGP-motor Honda

Afgelopen winter maakte Luca Marini de overstap van VR46 Ducati naar het fabrieksteam van Honda. De aanpassing op de RC213V verliep tot dusver echter niet echt voorspoedig, iets wat tijdens de wintertests in Maleisië en Qatar al duidelijk werd en vervolgens werd bevestigd tijdens de Grand Prix van Qatar. In de sprintrace eindigde Marini op een teleurstellende laatste plaats op 25 seconden van winnaar Jorge Martín. De Grand Prix op zondag verliep niet veel beter met een achterstand van 42 seconden op winnaar Francesco Bagnaia, terwijl hij ook 24 seconden achter teamgenoot Joan Mir eindigde.

Om de aanpassing van Marini op de motor van Honda te versnellen, besloot de Japanse fabrikant vorige week om de 26-jarige Italiaan een dag op de RC213V te laten testen op Circuito de Jerez. Dit was mogelijk door de concessies die Honda wegens de povere prestaties van afgelopen seizoen kreeg, waardoor ook de vaste racerijders van het merk mogen testen. Bovendien was het testteam al op het Zuid-Spaanse circuit aanwezig voor een test met testrijder Stefan Bradl. Daar blijft het echter niet bij voor Marini, die deze week opnieuw naar Jerez afreist om te testen op de RC213V. Dat doet hij ditmaal op dinsdag en woensdag, om daarna af te reizen naar Portimão voor de tweede ronde van het MotoGP-kampioenschap.

De enige beperking waar Marini tijdens de tests op de Honda MotoGP-motor mee te maken krijgt, is het feit dat er een maximum aantal banden gebruikt mag worden tijdens testsessies gedurende het seizoen. Toch vindt de fabrikant het geen ramp als al deze banden in een relatief vroeg stadium gebruikt worden, mits Marini zijn vorm weet te vinden. "Luca moet rijden en de motor leren begrijpen. Nu is daar het juiste moment voor, niet pas aan het einde van het seizoen", legt een teamlid van Honda uit aan Motorsport.com. "Als hij de limiet van het aantal banden eerder dan gepland bereikt, dan maakt dat niets uit. Nu is namelijk het moment om te doen wat hij moet doen."

Tussen de testdagen in Jerez van vorige week en deze week heeft Marini overigens ook niet stilgezeten. Hij was afgelopen weekend te gast op de ranch van halfbroer Valentino Rossi in het Italiaanse Tavullia. Daar reed hij, samen met Rossi en andere rijders uit de VR46 Academy, op de dirt track die daar is aangelegd.