Marini heeft uniek idee voor MotoGP-straffen bij herhaaldelijke overtredingen

Naar aanleiding van de incidenten die KTM-coureur Brad Binder veroorzaakte tijdens de MotoGP-race in Indonesië roept VR46-rijder Luca Marini - die zelf een van de slachtoffers van het rijden van de Zuid-Afrikaan was - de wedstrijdleiding op om het introduceren van gele en rode kaarten te overwegen. "Dit was een heel gek geval, wat misschien wel voor het eerst is gebeurd", noemt de Italiaan. "We kunnen misschien kijken naar een systeem waar de tweede straf zwaarder is, net zoals bij voetbal waar je gele en rode kaarten hebt." De halfbroer van MotoGP-legende Valentino Rossi roept dan ook op om dit voorstel serieus op de agenda te zetten: "We willen altijd voor meer veiligheid zorgen. Dit wordt daarom ook een punt voor tijdens de volgende [vergadering van de] veiligheidscommissie."

De botsing met Binder werd dus door de wedstrijdleiding afgestraft met een long lap penalty, maar voor Marini was de race daarna klaar. Om het allemaal nog een tikkeltje erger te maken heeft de Ducatist ook fysieke problemen overgehouden aan de botsing. "Ik heb dezelfde pijn die ik voelde na de crash in Le Mans", noemt de coureur, die tijdens de Franse Grand Prix een soortgelijke aanvaring had. "Ik werd vanachter geraakt en het leek erop dat mijn duim.. Ik weet niet echt wat er gebeurd is, maar het voelt net zo slecht als in Le Mans."

Na afloop van de race kwam Binder uitleggen wat er gebeurde, wat voor de VR46-man een reden is om het boek te sluiten. "Brad kwam naar mijn kantoor toe en legde alles uit, dat maakte me minder boos. Hij vertelde dat hij over de kerb heen ging en dat de motor een momentje had. Dat kan gebeuren als de pads van de remmen te ver naar achter [zijn gestoten]." Dit soort problemen heeft de 26-jarige coureur zelf ook meegemaakt: "Dit gebeurde bij mij dit weekend ook, maar dit was in mijn geval pure pech. Ik had dit niet kunnen voorkomen."

Na het ongeval met Marini werd de Binder nog een keer op het matje geroepen. De KTM-rijder verloor in gevecht met RNF Aprillia-coureur Miguel Oliveira ook de macht over zijn motor, waardoor laatstgenoemde rijder door het grind moest en veel tijd verloor. Ook dat werd met een long lap afgestraft.