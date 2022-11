Marini snelste op vrijdag in Valencia, titelkandidaten in top-tien

Na de zeventiende tijd in de eerste vrije training was er voor Francesco Bagnaia werk aan de winkel. De WK-leider was precies zes tienden langzamer dan Fabio Quartararo, dé snelste man in die eerste training. Van paniek was echter geen sprake in de Ducati-pitbox. De omstandigheden waren prima, al waaide het wel behoorlijk hard aan het begin van de tweede vrije training. Dat leverde verschillende rijders problemen op. Franco Morbidelli opende de sessie met een valpartij in de eerste bocht, even later ging het een bocht verder mis voor Fabio di Giannantonio. Marc Marquez crashte eerder op de dag al in bocht 2 en voegde daar nog een crash aan toe toen ook hij de voorkant verloor bij het insturen van de eerste bocht.

Fabio Quartararo klokte intussen de snelste tijd, net zoals hij eerder op de dag deed. De Yamaha-man stond met 1.31.149 aan kop terwijl er in bocht vijf een nieuwe stofwolk opsteeg. Deze keer was Aleix Espargaro de man die ten val kwam. De Aprilia-man bleef ongedeerd en beende in rap tempo terug naar de paddock, waar hij op de bekende wijze zijn verhaal deed aan crew-chief Antonio Jimenez en de rest van het team. Luca Marini had geen last van de omstandigheden, hij stoomde ten koste van merkgenoot Jack Miller op naar de tweede plek in de sessie terwijl Alex Rins de vierde plek bezette.

Terwijl ook Cal Crutchlow ten val kwam in de tweede bocht, ging Luca Marini naar de eerste plaats in de sessie. Hij deed dat met de medium-medium bandencombinatie terwijl veel andere rijders met de hardste compound voorband reden. Marini klokte 1.31.110. Bagnaia had intussen nog steeds problemen bij het ingaan van bepaalde bochten, maar bij terugkomst in de pitbox stak hij de duim op in de richting van teammanager Davide Tardozzi. Hij had zich intussen wel verbeterd naar een 1.31.330 en stond daarmee in de voorlopige top-tien.

Die top-tien zou in de laatste minuten van de sessie veranderen toen de zachte banden van stal gehaald werden voor de eerste kwalificatieruns van het weekend. Jack Miller opende het bal met een 1.30.608, hij was ruim sneller dan wat er tot dan toe gereden was. Aleix Espargaro verbeterde zich flink terwijl ook Miguel Oliveira in zijn KTM-afscheidsweekend van zich deed horen. Luca Marini was echter de man die Miller afloste op de eerste plek. Hij noteerde 1.30.217 terwijl Marc Marquez met 1.30.545 op de tweede plek aansloot.

De WK-leider was daardoor uit de top-tien gevallen, maar verbeterde zich flink. De Italiaan noteerde 1.30.447 en stond in de top-drie. Dat was maar voor even, ook de andere rijders kwamen nog met verbeteringen. Jorge Martin ging naar de tweede plek voor Miller en Marquez. Bagnaia zakte daardoor naar de achtste plek, Quartararo ging met 1.30.442 een fractie sneller dan de Ducati-kopman. Bij het vallen van de vlag volgde Brad Binder het voorbeeld van zijn teamgenoot Oliveira, ook hij stond in de top-tien.

Niemand kwam meer aan de tijd van Marini, die dit weekend in Valencia jaagt op zijn eerste MotoGP-podium. Jorge Martin werd tweede voor Miller en Marquez, Enea Bastianini eindigde op de vijfde plek voor Oliveira en Johann Zarco. Quartararo werd achtste op twee tienden van Marini, hij eindigde vijf duizendsten van een seconde voor Bagnaia op de negende plek. Brad Binder deed ruim genoeg om in de top-tien te eindigen, hij had twee tienden voorsprong op de elfde plek van Alex Rins. Daarmee vielen beide Aprilia-rijders Maverick Viñales (12e) en Aleix Espargaro (13e) buiten top-tien. Joan Mir werd veertiende voor Marco Bezzecchi en Franco Morbidelli. Op negen tienden van leider Marini eindigde Alex Marquez op de zeventiende plek.

Pol Espargaro werd achttiende voor Crutchlow en Raul Fernandez. Remy Gardner werd 21ste voor Takaaki Nakagami, Di Giannantonio en Darryn Binder.

Zaterdagmorgen gaat het MotoGP-programma verder met de derde vrije training. De start van de sessie is om 9.55 uur.

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Valencia