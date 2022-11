Marini snelste in MotoGP-test Valencia, teleurstelling bij Honda

Nadat Maverick Viñales in de eerste helft van de sessie de snelste tijd noteerde, liep de klok door en bleven de rijders meters maken in voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Valencia-test is wat dat betreft altijd belangrijk omdat het de enige keer is dat coureurs hun teams huiswerk mee kunnen geven voor de winter. De eerstvolgende kans om te rijden volgt pas begin februari in Sepang.

Luca Marini reed dinsdag tijdens de test met de machine waar hij zondag de Grand Prix van Valencia mee eindigde. De halfbroer van Valentino Rossi rijdt volgend seizoen met de 2022-versie van de GP22 en dat is zeker geen beroerde motor. Met een 1.30.032 was hij de snelste over de gehele dag. Hij was twee tienden rapper dan Maverick Viñales van Aprilia, Marco Bezzecchi eindigde daarachter op de derde plek. RNF Aprilia-rijder Miguel Oliveira was de verrassing van de dag. Hij klokte 1.30.367 en dat was voldoende voor de vierde plek in de ranglijst. Aleix Espargaro reed 56 ronden en kwam tot 1.30.398.

De zesde plek was voor Fabio di Giannantonio, die na zijn debuut op het 2022-model van de Ducati sprak van “de beste dag uit zijn MotoGP-carrière”. Brad Binder deed na zestig ronden nog een aanval op de snelste tijd van de dag, maar verbeterde zich niet. Hij was met 1.30.496 wel de snelste man van KTM. Jorge Martin eindigde op de achtste plek.

Quartararo hield het dinsdag voor gezien na 92 ronden. Hij was daarmee de meest productieve rijder van het veld. De negende plek was niet relevant voor de oud-wereldkampioen, die een groot deel van de dag met een nieuwe aerodynamische kuip reed. Hij reed 1.30.578 en was ruim een tiende sneller dan teamgenoot Franco Morbidelli. Na het vertrek van RNF heeft Yamaha nog slechts twee machines op de grid, het ontwikkelingswerk wordt derhalve gespreid over de beide fabrieksrijders nadat Cal Crutchlow de voorgaande weken al verzette met een 2023-concept.

Enea Bastianini werkte een hele aardige eerste dag in het Ducati-rood af. De Italiaan klokte 54 ronden met 1.30.592 als snelste tijd, goed voor de tiende plek. Hij maakte ook zijn eerste crash mee, notabene toen hij met een nieuwe op Aprilia geïnspireerde aerokuip onderweg was. Het ging mis in bocht 6, waar Bastianini op redelijk hoge snelheid viel en met zijn linkerbeen klemzat onder de motor. Desondanks was de nummer drie van het afgelopen seizoen ongedeerd en keerde zonder problemen terug in de pitbox. Johann Zarco eindigde op de elfde plek terwijl MotoGP-wereldkampioen Francesco Bagnaia zijn seizoen afsloot met de twaalfde plek in de post-race test op het circuit van Valencia.

Marc Marquez was zoals gewoonlijk de snelste van de Honda-rijders. Hij reed vijftig ronden, maar was na afloop niet te spreken over de ontwikkeling die de Japanse fabrikant de afgelopen maanden uitgevoerd heeft. Het was daarmee niet de vertrouwensboost die rijder en team konden gebruiken bij aanvang van de lange winterstop.

Morbidelli sloot de dag af op de veertiende plek voor Alex Marquez, die zeer blij was na zijn eerste dag op de Ducati GP22. Pol Espargaro was ook blij met zijn terugkeer bij KTM, hij reed 86 ronden en zat een groot deel van de dag met een glimlach op de machine. Hij was een fractie sneller dan Jack Miller, de nieuweling in het KTM-fabrieksteam. Miller reed zeventig ronden met 1.30.787 als snelste tijd.

Joan Mir was de tweede Honda-rijder op de achttiende plek. Hij reed 71 ronden en kwam tot op twee tienden van Marquez, maar was acht tienden langzamer dan Marini. Takaaki Nakagami reed 59 ronden en eindigde op de negentiende plek, Alex Rins was de laatste van de Honda’s. De winnaar van de GP van Valencia was ruim anderhalve seconde langzamer dan Marini.

Raul Fernandez stapte deze dagen over naar Aprilia. Hij eindigde op de 21ste plek met 78 ronden. Hij was 1,3 seconde langzamer dan Marini en eindigde achter een trio Honda’s van Mir, Nakagami en Rins. Augusto Fernandez werkte een hele respectabele eerste dag af op de KTM RC16. Hij kwam tot 1.31.730 en was slechts 1,6 seconde langzamer dan Marini. De Spaanse Moto2-wereldkampioen reed 83 ronden.

Uitslag: MotoGP-test Valencia

01. Luca Marini (VR46-Ducati) - 1:30.032 (76 Ronden)

02. Maverick Vinales (Aprilia) +0,225 (89)

03. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) +0,230 (78)

04. Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) +0,335 (75)

05. Aleix Espargaro (Aprilia) +0,366 (56)

06. Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati) +0,451 (68)

07. Brad Binder (KTM) +0,464 (63)

08. Jorge Martin (Pramac-Ducati) +0,544 (76)

09. Fabio Quartararo (Yamaha) +0,546 (92)

10. Enea Bastianini (Ducati) +0,560 (54)

11. Johann Zarco (Pramac-Ducati) +0,594 (55)

12. Francesco Bagnaia (Ducati) +0,623 (59)

13. Marc Marquez (Honda) +0,644 (50)

14. Franco Morbidelli (Yamaha) +0,659 (88)

15. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +0,680 (73)

16. Pol Espargaro (GasGas) +0,725 (86)

17. Jack Miller (KTM) +0,755 (70)

18. Joan Mir (Honda) +0,882 (73)

19. Takaaki Nakagami (LCR-Honda) +1,049 (64)

20. Alex Rins (LCR-Honda) +1,196 (91)

21. Raul Fernandez (RNF-Aprilia) +1,308 (78)

22. Augusto Fernandez (GasGas) +1,698 (83)

23. Michele Pirro (Ducati) +2,773 (16)