Marini snelste na MotoGP-test Sepang, Ducati en Aprilia domineren

Pluvius sprak het hele weekend een woordje mee in Sepang en dat was zondag op de derde testdag voor de MotoGP-rijders niet anders. Gedurende de dag kwamen er zo nu en dan een paar spatten regen naar beneden, maar in de laatste uren konden coureurs hun kans grijpen om wat snelle runs te doen. Luca Marini deed dat ook, de VR46-rijder heeft dit seizoen de Ducati GP22 tot zijn beschikking. Met die machine was hij een fractie langzamer dan het ronderecord dat Jorge Martin eind vorig jaar reed tijdens het raceweekend. Hij was de lijstaanvoerder na drie dagen testen in Sepang.

Zo waren er meer coureurs die in de slotfase van de derde testdag met snelle tijden op de proppen kwamen. Francesco Bagnaia noteerde 1.57.969, goed voor de tweede plek. Maverick Viñales, in de paddock weleens gekscherend de wereldkampioen testen genoemd, klokte de derde tijd met 1.58.036. Daarachter volgden Ducati-coureurs Enea Bastianini en Jorge Martin met Aleix Espargaro op vier tienden van lijstaanvoerder Marini. In totaal stonden er zeven Ducati’s in de top-tien, want Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi en Alex Marquez werden zevende, achtste en negende. Eén van de conclusies die we kunnen trekken na de test is dat de sterke fabrikanten van vorig jaar ook dit jaar hun positie gehandhaafd hebben.

Marquez vindt 0,6s, Yamaha's blijven achter

Marc Marquez maakte de top-tien compleet met zijn snelste tijd van het weekend. De Spanjaard reed 1.58.666 op de laatste dag, zes tienden sneller dan wat hij tot dan toe had laten zien. De oud-wereldkampioen van Honda reed 55 ronden en heeft zijn werkgever huiswerk meegegeven voor de tweede test, over een maand in Portimao. RNF Aprilia-rijder Raul Fernandez eindigde op de elfde plek en toonde in deze driedaagse al meer van zichzelf dan hij in zijn complete debuutjaar deed.

Joan Mir voorspelde zaterdag al dat hij op de goede weg was met Honda en dat bewees hij zondag met een 1.58.784. Hij was iets meer dan een tiende langzamer dan zijn teamgenoot Marquez en dat was goed voor de twaalfde plek. Pol Espargaro was de eerste KTM-rijder op zijn rode GasGas-machine. Espargaro klokte 1.58.797 voor Brad Binder en Johann Zarco. Zarco kwam op de laatste dag van de test met een aero-experiment Jack Miller maakte ook een aanzienlijke stap en noteerde aan het eind van de dag 1.58.901, hij was de eerste op meer dan een seconde van Marini.

Miguel Oliveira eindigde op zeventiende plek met zijn Aprilia RS-GP, Alex Rins bracht zijn Honda na 55 ronden binnen met 1.58.932 als snelste tijd. De eerste Yamaha was terug te vinden op de negentiende plek, maar de tijden lijken in deze fase niet zo relevant te zijn. Fabio Quartararo klonk zaterdag behoorlijk positief, maar hij eindigde zondag op de negentiende plek. Het is niet helemaal duidelijk wat er misgegaan is bij de Japanse formatie. Franco Morbidelli was een fractie langzamer dan zijn Franse teamgenoot, hij eindigde op de twintigste plaats.

Takaaki Nakagami sloot de test af op P21, anderhalve seconde achter Marini. Augusto Fernandez was de laatste van de vaste rijders met 1.59.660. Twee van de testrijders kwamen zondag ook nog in actie. Cal Crutchlow klokte 40 ronden, Stefan Bradl reed 43 ronden met de Honda RC213V.

Het MotoGP-veld heeft nu een maand de tijd om te hergroeperen voor de cruciale laatste test in Portimao. Deze vindt plaats op 11 en 12 maart.

Uitslag: MotoGP-test in Sepang - Dag 3

Pos. Coureur Team Tijd Verschil Ronden 1 10 Luca Marini Mooney VR46 Racing Team 1:57.889 0.000 47/54 2 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:57.969 0.080 42/43 3 12 Maverick Viñales Aprilia Racing 1:58.036 0.147 50/56 4 23 Enea Bastianini Ducati Lenovo Team 1:58.149 0.260 37/42 5 89 Jorge Martin Prima Pramac Racing 1:58.204 0.315 24/46 6 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing 1:58.307 0.418 13/32 7 49 Fabio Di Giannantonio Gresini Racing 1:58.344 0.455 47/50 8 72 Marco Bezzecchi Mooney VR46 Racing Team 1:58.363 0.474 37/61 9 73 Alex Marquez Gresini Racing MotoGP™ 1:58.385 0.496 43/49 10 93 Marc Marquez Repsol Honda Team 1:58.666 0.777 17/55 11 25 Raul Fernandez RNF MotoGP™ Team 1:58.710 0.821 29/47 12 36 Joan Mir Repsol Honda Team 1:58.784 0.895 40/45 13 44 Pol Espargaro GASGAS Factory Racing Tech3 1:58.797 0.908 13/37 14 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 1:58.812 0.923 44/52 15 5 Johann Zarco Prima Pramac Racing 1:58.852 0.963 42/50 16 43 Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 1:58.901 1.012 41/54 17 88 Miguel Oliveira RNF MotoGP™ Team 1:58.922 1.033 41/52 18 42 Alex Rins LCR Honda Castrol 1:58.932 1.043 50/55 19 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha 1:58.943 1.054 48/63 20 21 Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha 1:58.986 1.097 38/44 21 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU 1:59.535 1.646 42/44 22 37 Augusto Fernandez GASGAS Factory Racing Tech3 1:59.660 1.771 32/46 23 35 Cal Crutchlow Yamaha Test Team 1:59.923 2.034 13/40 24 6 Stefan Bradl Honda Test Team 2:00.435 2.546 32/43