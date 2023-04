De overwinning in de GP van de Verenigde Staten ging naar Alex Rins, die in zijn derde start voor Honda zegevierde en daarmee de anderhalf jaar durende droogte van de fabrikant beëindigde. Het was voor de Spanjaard zijn tweede zege op het Circuit of the Americas, nadat hij in 2019 als Suzuki-coureur won door af te rekenen met Valentino Rossi. Dit jaar bleef Rins met Luca Marini de halfbroer van de MotoGP-legende voor. De Italiaan pakte in de dertiende ronde de tweede plek over van Fabio Quartararo en slaagde er meteen in om het gat richting de leider te verkleinen tot 1,7 seconde.

Dat was voor Marini ook het moment dat hij dacht revanche te kunnen nemen voor de nederlaag die Rossi in 2019 leed in het rechtstreekse duel met Rins. "Ik herinner me dat ik op een gegeven moment dat beeld voor me zag bij het uitkomen van de eerste bocht", zei de 25-jarige coureur uit Urbino na afloop van het treffen op COTA, waarin Rins zijn voorsprong uiteindelijk uitbreidde tot 3,4 seconden. "Ik dacht dus even dat het misschien mogelijk was om revanche te nemen. Maar Alex is heel sterk op dit circuit, dus we gaan het de volgende keer weer proberen. Dat heb ik nu ook gedaan."

Minder advies van Rossi dan in eerdere jaren

Rossi hing eind 2021 zijn MotoGP-helm aan de wilgen na een zeer succesvolle carrière met onder meer negen wereldtitels en 115 overwinningen. Doordat hij daarna is begonnen aan een loopbaan in de GT-racerij en hoewel hij zijn eigen team heeft, is hij door zijn eigen race-activiteiten maar zelden aanwezig bij de MotoGP-races. Dat maakt het voor Marini ook lastig om echt adviezen te krijgen van zijn halfbroer. "Met Vale was het eigenlijk makkelijker dan toen hij zelf nog in de MotoGP reed", zegt Marini over hoeveel advies Rossi hem geeft tijdens raceweekenden.

"Nu hij met pensioen is, is het voor hem vanaf thuis ook lastiger omdat je geen kennis hebt over de banden, de temperaturen en de exacte snelheid", vervolgt Marini. "Als je thuis zit, kun je veel dingen gewoon niet goed begrijpen. Maar als hij ons bezoekt tijdens de races, dan ziet hij vanaf de service road altijd veel meer dingen dan alle andere mensen en kan hij je dingen vertellen die je kan verbeteren. Het is fantastisch om hem er soms bij te hebben in de garage."