Het is een discussie die al jarenlang gevoerd wordt in de motorsport. Het gewicht van de rijder is voor een deel bepalend voor het succes dat hij kan hebben. De MotoGP-loopbaan van Danilo Petrucci eindigde in feite omdat hij met zijn lengte en gewicht te veel moest vragen van de Michelin-banden om competitief te zijn. Zo zijn er in het verleden meer voorbeelden geweest. Anno 2022 is Luca Marini een van de zwaarste coureurs in de klasse. In Moto3 en Moto2 is er momenteel sprake van een minimumgewicht, maar dat is in de MotoGP (nog) niet aan de orde. “Ik trainde tijdens mijn Moto2-loopbaan heel anders, ik deed vrijwel niets qua krachttraining omdat ik al groot en zwaar ben”, legt Marini uit. “Ik deed meer cardio, ik zat in de Moto2-klasse zo’n 4 kilogram boven de limiet. Dat is nog te doen, maar het verschil tussen mij en [VR46-teamgenoot Marco] Bezzecchi was zo’n 8 kilogram. Hij moest meer ballast meenemen om op gewicht te komen.”

In de MotoGP zijn er geen regels omtrent gewicht van rijder en machine en moeten coureurs zich min of meer uithongeren om competitief te zijn. “Mijn dieet en trainingsprogramma zijn nu nog strenger”, zegt Marini. “Er is geen minimumgewicht en dat betekent dat er tussen mij en de andere Ducati-rijders een verschil van 10 kilo is. Zelfs met het vele vermogen dat we hebben heeft dat grote gevolgen voor het gedrag van de motor en op de slijtage van de banden. Op veel circuits voel ik, en daar hebben we ook data van, dat ik meer van de banden moet vragen om tot dezelfde rondetijd te komen. Ik ben zwaarder en dan moet je meer energie door de banden forceren om op dezelfde manier te accelereren. Je verliest er geen snelheid door, de acceleratie in de data is hetzelfde. Maar je brengt wel meer energie door de banden en je moet voorzichtiger zijn met de achterband. Zeker omdat je de slijtage vaak moet beperken.”

Marini had hier aan het begin van het seizoen problemen mee, maar heeft op dat vlak een aardige stap gezet. De halfbroer van oud-coureur Valentino Rossi is nu een vaste waarde in de top-acht van de klasse. “Aan het begin van het seizoen reed ik elke race op een versleten achterband uit, daar hebben we hard aan gewerkt. We zijn nu competitief en ik ben nu een van de rijders die het minst van de achterband vraagt. Dat is heel goed. Op Phillip Island kon ik dat bijvoorbeeld heel goed managen.”

Fabrikanten zijn tegen

Ook in het WK Superbikes wordt gediscussieerd over minimumgewicht na een ietwat geprikkelde post op social media door Scott Redding. Marini, die na het vertrek van Andrea Dovizioso bekend staat als coureur die zaken het beste kan uitleggen en daar ook uitgebreid de tijd voor neemt, zegt: “Het is onmogelijk dat ze dit tot nu toe niet geïntroduceerd hebben, ik begrijp het niet. Waarom moet een zwaardere rijder gestraft worden dat hij iets meer gewicht meedraagt? Iets waar hij in de basis niets aan kan doen, het is de natuur. Dat is niet logisch, vind ik. Ik denk dat het beter voor iedereen is om een minimumgewicht in te stellen, ook voor de andere rijders. Dan kunnen ze zwaarder zijn, meer met gewichten trainen en voor het volgende seizoen wordt de inzet dan veel groter. Ik denk dat zelfs de lichtste rijder er een voordeel van kan hebben.”

De crux zit waarschijnlijk in de MSMA, het samenwerkingsverbond voor fabrikanten. “De fabrikanten houden het tegen, ze willen dat het zo blijft. Met een lichte rijder willen ze niet nadenken over waar het gewicht gelegd moet worden, dit kan het gedrag van de motor veranderen. Dat kan lastig zijn bij het ontwikkelen van een nieuwe motor. Het is iets waar IRTA en Dorna mee moeten komen, niet de fabrikanten.”