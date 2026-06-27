Marini onderhandelt over transfer naar Tech3 KTM voor MotoGP-seizoen 2027

Luca Marini zal aan het einde van het huidige MotoGP-seizoen een punt zetten achter zijn driejarige periode bij Honda, en zijn volgende bestemming zou wel eens Tech3 KTM kunnen zijn, waarmee hij al in onderhandeling is.

De eerste ontwikkelingen op de rijdersmarkt werden dit weekend officieel na de ondertekening van de commerciële overeenkomst tussen het kampioenschap, de fabrikanten en de teams.

In Assen, waar dit weekend de Nederlandse Grand Prix wordt verreden, zijn de gesprekken tussen de coureurs die nog op zoek zijn naar een team en de twee teams die nog minstens één stoeltje beschikbaar hebben voor volgend jaar – Tech3 en Trackhouse – geïntensiveerd. Een van de meest in het oog springende gesprekken vindt plaats tussen de vertegenwoordigers van Marini en het Tech3-team, dat nu in handen is van een groep investeerders met als publieke vertegenwoordiger de voormalige teambaas van het Haas Formule 1-team, Guenther Steiner.

Zoals Motorsport heeft vernomen, zal Marini na drie seizoenen bij Honda volgend seizoen niet bij het fabrieksteam van HRC blijven en onderhandelt hij over een overstap naar Tech3, het satellietteam van KTM. Het management van de Franse renstal is geïnteresseerd in de Italiaanse coureur; er waren echter enige bedenkingen aan de kant van de fabrikant.

Afgelopen vrijdag had Marini in Assen een eerste ontmoeting met Pit Beirer, de motorsportdirecteur van KTM. Na afloop was de voormalige motorcrosser „onder de indruk“ van de Italiaan en gaf hij groen licht voor de onderhandelingen.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Vinales neemt afscheid

KTM heeft Enea Bastianini en Maverick Viñales tot het einde van het jaar onder contract, met een clausule die de fabrikant toestaat hun contract automatisch en eenzijdig te verlengen tot 30 juni.

Noch de Oostenrijkse fabrikant, noch Tech3 is van plan om van die contractverlenging gebruik te maken. Op die manier kan Bastianini aanstaande dinsdag zijn toekomst officieel aan Trackhouse verbinden, terwijl Viñales voor volgend seizoen zonder motor komt te zitten, zoals hij donderdag zelf klaagde, waarbij hij met de vinger wees naar de fabrikant uit Mattighofen.

Zoals Motorsport heeft vernomen, onderhandelt Tech3 ook met het jonge Australische Moto2-talent Senna Agius, die de andere zitplaats van het team zou innemen. Hierdoor zou niet alleen Vinales automatisch buiten de boot vallen, maar ook Brad Binder, die de afgelopen 15 seizoenen in de kring van KTM heeft gereden, waarvan zeven in de MotoGP, geen plaats meer zou hebben binnen de structuur, aangezien Alex Márquez en Fabio Di Giannantonio de fabrieksline-up voor 2027 zullen vormen.

Bulega staat op het punt om bij VR46 aan te sluiten

Nu Marini op het punt staat naar Tech3 te vertrekken, gaan de deuren van het team van zijn broer Valentino Rossi, het VR46 Racing Team, definitief open voor Nicolo Bulega, de fabrieksrijder van Ducati in het World Superbike Championship. Bulega, momenteel de duidelijke leider in het op productiemodellen gebaseerde kampioenschap, staat onder contract bij de Italiaanse fabrikant om dit jaar vijf tests af te werken met de 850cc MotoGP-motor. Bovendien wil de Italiaan de sprong maken naar de koningsklasse en het lijkt er eindelijk op dat Ducati hem een plek kan geven in de structuur die wordt geleid door #46.

Op dit moment is de deal nog niet rond, aangezien er nog over enkele belangrijke punten van de overeenkomst moet worden onderhandeld, zoals welk deel van het salaris en van de motor door de fabrikant wordt betaald, en welk deel door het team.

Marini heeft afgezien van de ‘wildcard’ om terug te keren naar het team van zijn broer, omdat hij denkt dat die stap zijn geloofwaardigheid zou schaden. “Gezien zijn kwaliteiten en karakter zou het voor ons heel interessant zijn om hem terug te halen, maar hij heeft besloten zijn toekomst elders te zoeken en dat moeten we respecteren. We zijn in gesprek met Bulega; hij is een optie, maar niet de enige”, aldus bronnen van het in Tavullia gevestigde team tegenover Motorsport.com.