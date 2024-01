Marini: "Voor Honda racen is als voetballen voor Real Madrid of Barcelona"

Na een seizoen bij Avintia en vervolgens twee jaar bij VR46 Ducati stapt Luca Marini voor het MotoGP-seizoen 2024 over naar het fabrieksteam van Honda. Bij de Japanse fabrikant tekende hij een tweejarige deal om als vervanger van de naar Gresini Ducati vertrokken Marc Marquez aan de slag te gaan. De overstap naar Repsol Honda is voor de Italiaan een droom die uitkomt, zo zegt hij in de podcast Por Orejas. "Ik denk dat ik op dit moment de juiste rijder ben voor Honda en ik denk dat Honda voor mij ook het ideale team is, want het is een droom. Het is alsof je voor Real Madrid of FC Barcelona gaat voetballen, het is spectaculair!"

Marini komt naar Honda op het moment dat het merk een lastige periode doormaakt. De afgelopen twee seizoenen eindigde de fabrikant op de laatste plaats bij de constructeurs en met Marquez is ook de absolute kopman van het fabrieksteam vertrokken. Op technisch vlak kijkt Honda tegen een achterstand aan, maar Marini denkt dat hij zijn nieuwe werkgever vooruit kan helpen. "Het technische pakket van Honda is momenteel niet het beste, maar met mijn MotoGP-ervaring op de Ducati en met alles wat ik Honda qua feedback kan geven, denk ik dat we binnen de kortste keren weer om het podium kunnen strijden."

Wel kunnen Marini en Honda dit jaar rekenen op concessies, die opnieuw zijn ingevoerd om met name de Japanse fabrikanten de helpende hand te bieden en de aansluiting bij de concurrentie terug te laten vinden. "Op dit moment kunnen we ons alleen maar verbeteren. We moeten echter geduldig zijn en onszelf de tijd geven, we moeten niet gehaast gaan werken", zegt Marini over de situatie. "De MotoGP is een zeer complexe sport met veel tegenstand. Het is niet alleen Ducati dat hard pusht om de motor te verbeteren, maar dat geldt ook voor KTM, Aprilia en Yamaha. Het wordt niet makkelijk, maar we moeten beter werk leveren dan onze concurrenten. Dat is niet eenvoudig, maar ik denk dat we zowel de potentie als de juiste mensen hebben om dat te doen."

Tijdens de test in Valencia heeft Marini al kennis kunnen maken met de RC213V, die voor 2024 flink op de schop gaat. De eerste test was hoopgevend. "Ik begon de test met het geheel nieuwe pakket. Ze hebben me ook de oude aerodynamica laten testen, maar na een paar ronden gingen we terug naar het nieuwste. Dat was veel beter. Het nieuwe pakket is een stap voorwaarts. Het zal niet genoeg zijn, maar het is een stap in de juiste richting", aldus Marini, die in Valencia de snelste Honda-rijder was. Het verschil met de snelste tijd was in zijn ogen echter nog te groot. "We moeten dat op zijn minst terugbrengen naar twee tienden. Dat is niet makkelijk, maar we weten welke kant we op moeten en waar we aan moeten werken met de motor."