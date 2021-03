Marini ‘vergat bijna’ dat hij circuit deelde met halfbroer Rossi

Als nummer twee van het Moto2-kampioenschap van 2020 maakte Marini voor het nieuwe seizoen promotie naar de MotoGP. Daar komt hij uit voor Avintia Racing, waarmee hij afgelopen weekend zijn vuurdoop beleefde in het hoogste kampioenschap. In zijn eerste race in de MotoGP eindigde de 23-jarige Italiaan op de zestiende positie, waarmee hij dus net buiten de punten viel. Makkelijk had Marini het niet tijdens de openingsrace van het seizoen, want hij had moeite met de aanpassing aan het veranderde gripniveau op het Losail Circuit.

“Eerlijk gezegd was het slecht. Ik ben niet blij met mijn race, maar dat komt niet door de positie - het is vooral de snelheid, want ik verwachtte veel sneller te zijn”, oordeelt Marini na afloop van zijn debuut hard over zijn optreden. “Maar ik had het erg lastig, vooral omdat de grip voor mijn gevoel iets anders was in vergelijking met alle trainingen. Het was voor mij niet makkelijk om de motor te stoppen in de laatste fase van het insturen, maar ook in het midden van de bocht viel de bochtensnelheid tegen. Ik was dus in alle bochten op het circuit langzaam, het lag niet aan een plek in het bijzonder.”

In Qatar nam Marini het voor het eerst op tegen halfbroer Rossi. Een bijzonder en emotioneel moment, maar in de aanloop naar de race heeft de jonge rijder van Avintia Ducati eigenlijk niet stilgestaan bij dat feit. “Toen ik op de grid stond, heb ik daar niet aan gedacht want ik was gefocust op mijn race. Ik vergat bijna dat hij op hetzelfde moment ook op de grid stond, daar dacht ik niet over na”, aldus Marini. “Maar het was heel emotioneel om daar voor het eerst als onderdeel van de MotoGP te staan, het was fantastisch.”

Openingsfase 'een ramp' voor Bastianini

In de strijd om de eer als beste debutant kwam Marini’s teamgenoot Enea Bastianini als winnaar uit de bus. De Italiaan was niet tevreden met zijn openingsfase en kreeg in de laatste ronden last van zijn arm, maar desondanks eindigde hij op de tiende positie. "Ik heb veel geleerd omdat mijn start zo langzaam was. Daarna waren de eerste drie ronden een ramp voor mij met de nieuwe band”, analyseerde Bastianini. “Het was moeilijk, maar na die drie ronden reed ik goede rondetijden en stap voor stap kwam ik op de tiende positie. Daarna probeerde ik iets meer te pushen, maar na zes ronden waren mijn armen zo moe en was het onmogelijk om verder naar voren te eindigen.”