Ducati beschikt in 2022 over de beste MotoGP-machine van het veld. Tot nu toe stond er in elke race dit seizoen minimaal een rijder van het Italiaanse merk op het podium. Het constructeurskampioenschap is al enige tijd binnen en Francesco Bagnaia kan volgend weekend in Valencia de eerste rijderskampioen van Ducati worden sinds Casey Stoner in 2007. Aleix Espargaro ergert zich aan de dominantie van Ducati. De nummer drie uit het MotoGP-kampioenschap vindt de resultaten van de formatie uit Bologna ‘bizar en frustrerend’. Hij stelt dat elke rijder op een Ducati top-zes kan rijden.

In Sepang werd VR46-rijder Luca Marini gevraagd om een reactie op de uitspraken van Espargaro. “Nee, helemaal niet”, reageert hij op de vraag of hij begrip heeft voor de frustraties van de 33-jarige MotoGP-veteraan. “Het is de racerij, je hebt altijd van die fases. Honda heeft de sport tien jaar gedomineerd, daar klaagde niemand over. Geef meer geld uit, doe beter je werk. Probeer te verbeteren. Aprilia heeft een gigantische stap gezet, Aleix moet blij zijn met wat ze nu hebben. Als je de motor ziet, dat is geweldig. Ze zijn heel sterk. Het is zoals elke andere motor op dit moment in de MotoGP.”

Met vijf rijders op de GP22 is er een bulk aan data waardoor de coureurs zich kunnen verbeteren, daarnaast slaan de rijders op de oudere GP21’s ook niet bepaald een modderfiguur. “Het feit dat we bij Ducati zoveel sterke rijders hebben, dat maakt naar mijn mening momenteel het verschil. Op elk circuit heeft elke rijder wel een sterk punt. Bekijk de data van de andere rijders en je kunt je enorm verbeteren. Je kunt je stijl verbeteren. We pushen elkaar elk weekend, ik denk dat het daarom is dat Ducati zo sterk is. Natuurlijk hebben ze geweldig werk gedaan met de motor, de engineers zijn het beste. De motor is het sterkste, de snelste. Maar ze hebben naar mijn mening ook zes van de beste rijders.”

Aprilia beschikt in 2022 over slechts twee rijders met Espargaro en zijn teamgenoot Maverick Viñales, al gaat dat volgend jaar veranderen met de komst van RNF als satellietteam. Met name in de laatste fase van dit seizoen waren ze de draad kwijt. De extreem vernieuwde RS-GP had door de coronaperiode nog nooit gereden op de meeste van de Aziatische circuits. “Daar zit het verschil, Aprilia heeft maar twee rijders en ze hebben minder data”, zegt Marini. “Aleix is soms sneller dan Maverick, ze kunnen geen data vergelijken en moeilijker ontdekken waar ze zich moeten verbeteren. Ik kan elke keer kijken naar data van Pecco, van Jorge, van Bezz of Enea, Miller en Zarco. Ook Diggia is soms heel sterk. Je kunt de data bekijken en dan kun je als rijder snelheid vinden, soms wel twee of drie tienden en dat maakt het verschil tussen een overwinning of niet.”

'Ducati gaat in 2023 geen grote stap maken'

Ducati heeft besloten in 2023 slechts vier rijders te voorzien van het nieuwste materiaal. Marini kreeg voor dit seizoen wel de nieuwste machine, maar rijdt in 2023 dus met de GP22. “Het kan invloed hebben, maar ik weet niet of Ducati nog een grote stap gaat maken”, gaat Marini verder. “Ik denk het eerlijk gezegd niet. Het niveau van deze motor is ongelofelijk en het is lastig om het nog veel beter te maken. Ik denk niet dat het [gebruik van de 2022-motor] een grote handicap zal zijn. We hebben aan het begin van het seizoen gezien dat Enea geweldige dingen deed met de ‘oude’ motor. Hij was heel competitief, veel sterker dan ons op de fabrieksmotor. We hebben dat gat verkleind, maar we hebben er een half seizoen over gedaan. Ik denk niet dat Ducati dezelfde fout maakt, ik denk dat ze geleerd hebben. De verschillen zullen kleiner zijn, maar dat we niet te veel nieuwe dingen hebben tijdens de testdagen die we hebben kan ook een voordeel zijn. We zullen positief blijven en blij zijn met wat we hebben.”