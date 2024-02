Marini predikt geduld bij Honda in aanloop naar MotoGP-seizoen

Honda is de afgelopen twee seizoenen als laatste geëindigd in het kampioenschap voor constructeurs. Om het tij te keren is de RC213V voor het MotoGP-seizoen 2024 voorzien van de nodige updates, maar bijzonder veel effect lijkt dat nog niet te hebben. De concurrentie heeft namelijk ook niet stilgestaan, waardoor Luca Marini concludeert dat Honda met een achterstand begint. "Qua snelheid verwachtte ik geen grote verbetering van de anderen, maar de rondetijden in Qatar en in Sepang waren ongelofelijk. Onze rondetijden waren denk ik best normaal. Op dit moment beginnen we echt met een achterstand, dus we moeten geduldig zijn. We zullen er komen."

Marini reed tijdens de tweedaagse test in Lusail de twintigste tijd op 1,7 seconde van snelste man Francesco Bagnaia. Hij was daarmee de langzaamste Honda-rijder, maar toch hield hij een relatief goed gevoel over aan de test. "We hebben alles geprobeerd wat we moesten doen en we begrijpen veel dingen. We hebben nu dus veel data en we kunnen ons op de best mogelijke manier voorbereiden op de Grand Prix", legt hij uit. "Het lijkt erop dat we nog veel achterstand hebben, maar het gevoel op de motor is verbeterd. Enerzijds ben ik dus tevreden, maar het gat is enorm. Dat geldt vooral als we nieuwe zachte banden monteren, want die kunnen we niet goed benutten."

Grip achterkant RC213V grootste verbeterpunt

Met name de grip aan de achterkant van de RC213V vormt een probleem bij Honda. Dat heeft niet alleen gevolgen bij het uitkomen van de bochten, maar ook onder het remmen is dat volgens Marini problematisch. "We zijn niet zo sterk onder het remmen, vooral met een nieuwe zachte achterband. We kunnen de achterband niet gebruiken om de motor af te remmen en ik begrijp niet waarom. De Ducati gebruikt de achterband juist wel en daardoor kunnen ze veel tijd winnen. Om een goede rondetijd te rijden moet je op een andere manier rijden en dus pas ik me aan", wijst Marini naar een belangrijk verschil tussen de Ducati en de Honda.

"De laatste testdag reed ik veel meer volgens de Honda-stijl dan daarvoor, dus dat is goed. Tijdens de GP ga ik proberen nog meer richting de Honda-stijl te gaan. We hebben meer grip nodig en moeten de achterband beter gebruiken. Alleen de achterkant moet beter, zowel bij het insturen, in het midden als bij het uitkomen van de bocht. We moeten alleen naar dit deel van de motorfiets kijken, want dat is waar we het meeste missen. Natuurlijk missen we op andere vlakken ook wat, maar de grip zorgt ervoor dat we niet snel kunnen zijn met de zachte achterband en snelheid missen op gebruikte banden. Dit vlak moeten we dus verbeteren."