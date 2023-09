Marini breekt sleutelbeen bij startcrash en mist MotoGP-race India

Luca Marini kwalificeerde zich zaterdagochtend keurig op de vierde plek voor de sprintrace en de Grand Prix van India van de MotoGP, maar in de korte zaterdagse race ging het fout voor de Italiaan. Kort na de start kwam hij bij het aanremmen voor de eerste bocht in aanraking met VR46 Ducati-teamgenoot Marco Bezzecchi, die de race vanaf pole-position mocht aanvangen. Daar waar Bezzecchi overeind bleef en ver terugviel, liep het voor Marini minder rooskleurig af: hij ging als gevolg van de botsing behoorlijk hard onderuit. Bovendien zagen de stewards hem als de schuldige, waardoor hij in zijn eerstvolgende MotoGP-race ook een long lap-penalty moet inlossen.

Marini stond gelukkig zelf op, maar werd later toch uit voorzorg naar het medisch centrum op het circuit overgebracht. Daar hebben de artsen een gebroken linkersleutelbeen geconstateerd bij het halfbroertje van MotoGP-legende Valentino Rossi. Als gevolg daarvan is hij ten eerste doorgestuurd naar een lokaal ziekenhuis voor verder onderzoek, maar ook is hij niet fit verklaard door de doktoren. Daardoor komt het eerste raceweekend van de MotoGP op het Buddh International Circuit vroegtijdig ten einde voor Marini, die momenteel de zevende plek bezet in het WK. Deelname aan de Grand Prix op zondag zit er dus niet in, waardoor de coureur uit Urbino voor het eerst dit jaar een race moet missen wegens blessureleed.

Met de kwetsuur van Marini begint de ziekenboeg van de MotoGP langzamerhand weer vol te lopen. Nadat die eerder dit jaar al goed gevuld was, liep die rond de zomerstop juist weer leeg. Wel bleef Alex Rins, die in juni in Italië zijn been brak, onderdeel van de ziekenboeg. De LCR Honda-coureur kreeg eerder op zaterdag al gezelschap van Alex Marquez, die in de kwalificatie een stevige crash meemaakte en daarbij twee ribben brak. Nu voegt Marini zich dus bij het tweetal geblesseerde coureurs. Als gevolg daarvan staan er zondag slechts twintig coureurs op de startopstelling van de MotoGP Grand Prix van India.