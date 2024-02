Marini: Ducati kopiëren zou niet juist zijn voor Honda

Door de tegenvallende prestaties van de afgelopen tijd behoort Honda nu tot een van de concessieteams, waardoor zij 260 banden krijgen voor testdagen, recht hebben op zes wildcards, de mogelijkheid hebben om op ieder Grand Prix-circuit te testen, maximaal tien motorblokken per jaar mogen inzetten, vrije ontwikkeling van het motorblok krijgen en twee aerodynamische updates per jaar mogen introduceren. Daarmee hoopt de MotoGP dat Honda weer stappen vooruit kan zetten om weer op het niveau te komen van topteams als Ducati en Aprilia.

Luca Marini, die dit jaar de overstap maakt van het sterke Ducati naar het worstelende Honda, kan zijn ervaring van de Italiaanse fabrikant inzetten om zijn nieuwe team vooruit te helpen. De voormalig VR46-rijder stelt echter dat de filosofie van alle motoren op de grid dusdanig anders zijn, dat Honda geen gebruik kan maken van zijn Ducati-ervaring. "Het DNA van elke motor moet hetzelfde blijven en [elke motor moet] zijn sterke punten behouden", zegt Marini. "De Honda heeft heel goede punten. We moeten daaraan werken en de motor niet in een Ducati omtoveren, want dat zou niet de juiste manier zijn."

Voor nu moet Honda flink aan de bak, wil het in de buurt van de sterke Desmosedici komen. Bij de testdagen in Sepang worstelde Marini met name met de achterband, iets waar Honda volgens hem aan moet werken. "Het was [op de Ducati] echt makkelijk om een snelle ronde te rijden omdat je gewoon meer kunt pushen in de remzones en de motor stop beter wanneer de achterbanden nieuw zijn, dat helpt je enorm om af te remmen. Ducati gebruikt de achterband beter dan Honda. Op dat gebied moeten we dus verbeteren", benadrukt Marini. "Met een nieuwe band probeer je een beetje later te remmen, maar dat is lastig. Ik heb moeite om de motor af te remmen. Dat is voor mij het lastigste. In het laatste deel bij het ingaan van de bocht, daar ontbreekt het wat aan. We moeten dus zien te verbeteren op dit gebied."

Meer onderdelen testen

Bij de testdagen in Maleisië kwam Marini niet verder dan de negentiende tijd: 1.58.008. Daarmee was hij zeven tienden langzamer dan teamgenoot Joan Mir. Iemand anders die ook de overstap maakte van Ducati naar Honda, is Johann Zarco. De Fransman in dienst van LCR leek ook te worstelen en kwam niet verder dan de zeventiende tijd. Marini merkt desondanks op dat Zarco zich sneller aan de RC213V heeft aangepast. "Het is duidelijk dat hij de motor erg goed kent en nu kan pushen met nieuwe banden. Ik had daar een beetje moeite mee op [donderdag]ochtend, want het is een klein beetje anders dan de Ducati, waar je erg hard pusht. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering."

Voordat het nieuwe MotoGP-seizoen officieel van start gaat in Qatar, zal er eerst nog een test plaatsvinden op het Losail International Circuit. Marini ziet die test als een goede gelegenheid voor Honda om nieuwe onderdelen te testen om nog meer vooruitgang te boeken. "We zijn net begonnen om iets te proberen aan de wielbasis van de motor, de balans van de motor in het algemeen. We gaan over het algemeen de goede kant op. Ik denk dat Qatar nog interessanter zal zijn omdat we dan nog meer onderdelen te testen hebben. Die test zal ook kritischer zijn voor het raceweekend, meer gericht op de rondetijd en proberen wat meer tempo te vinden om competitief te zijn voor de race."