Marini formuleert doelstelling voor eerste MotoGP-seizoen bij Honda

Na drie jaar op één jaar oude Ducati's - waarvan de laatste twee jaar bij het VR46-team van halfbroer Valentino Rossi - begint Luca Marini in 2024 aan een nieuw avontuur in de MotoGP. Hij stapt over naar Repsol Honda, het fabrieksteam van de Japanse fabrikant, waar hij zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez vervangt. Tijdens de testdag in Valencia maakte Marini al kennis met zijn nieuwe werkgever en de fors veranderde RC213V, maar tot en met 31 december mocht hij zich niet uitspreken over Honda. Nu het nieuwe jaar is aangebroken, mag de 26-jarige Italiaan dat wel doen.

"Het was een shock toen Marc zijn overstap aankondigde. Mijn groep, mijn manager en ik hebben toen dus geprobeerd om een manier te vinden waarop we dit nieuwe project kunnen aanpakken en samen kunnen verbeteren om te proberen een betere motorfiets te bouwen, waarmee we beter kunnen presteren, kunnen terugkeren aan het front en races en wereldtitels kunnen winnen. Dit is ons doel", trapt Marini af in een video van Repsol Honda. Honda sloot het afgelopen seizoen af met de vijfde en laatste plaats in het kampioenschap voor constructeurs en dus beleeft de fabrikant een moeizame periode. Toch denkt Marini dat zijn nieuwe werkplek alles in huis heeft om voor een snelle ommekeer te zorgen.

"We beleven nu een bijzondere periode, maar ik denk dat we de kracht hebben om heel, heel snel terug te komen. Ik zal al mijn feedback over deze motor geven en ik ga al mijn energie geven. Ik weet zeker dat we de juiste richting zullen vinden en dat we de kracht hebben om vele jaren aan de top te blijven", stelt Marini, die het verslaan van de andere Honda-rijders als zijn voornaamste doel ziet. "Ik wil hoopvol beginnen. We moeten tijdens de eerste officiële test achterhalen wat onze snelheid en ons potentieel is. We moeten ook balans zoeken en een manier vinden om mijn directe tegenstanders op dezelfde motor te verslaan. Dat is het eerste doel voor mij, maar ik wil ook vooruit kijken en proberen om het podium of zelfs een zege te halen met deze motor. Ik weet dat het moeilijk wordt, maar ik wil vooruit kijken."