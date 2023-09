De tweede vrije training van de Moto3 begon 45 minuten later dan gepland, waardoor ook de tweede MotoGP-training later van start ging. Om 12.45 uur Nederlandse tijd verschenen de 22 coureurs dan toch op het toneel om voor rechtstreekse plaatsing voor Q2 te strijden. Met temperaturen van ruim boven de 30 graden was het nog altijd warm op het Buddh International Circuit, waar zon en wolkenvelden elkaar bleven afwisselen.

Net als in de eerste oefensessie liet de eerste crash van de training niet lang op zich wachten. Daar waar Michele Pirro de twijfelachtige eer had in VT1, ging die in de tweede vrijdagse sessie naar Jack Miller. Binnen vier minuten gleed de Australiër van KTM onderuit in bocht 12, waarna hij zijn gehavende RC16 zelf terug kon brengen naar de pits. Marco Bezzecchi had op dat moment net als eerste een tijd op de klokken gezet. De VR46 Ducati-rijder begon met 1.49.147, een tijd die hij met zijn volgende poging alweer aanscherpte tot 1.46.674. Daarmee behield Bezzecchi de koppositie, totdat Aleix Espargaro de snelste tijd kortstondig overnam.

Espargaro moest namelijk al snel toezien dat Jorge Martin onder zijn tijd dook door 1.46.182 op de klokken te zetten. De Aprilia-coureur wist vervolgens tot exact dezelfde rondetijd te komen om de gedeelde leiding weer in handen te nemen, om meteen daarna rechtdoor te schieten in de eerste bocht en zijn RS-GP deels in te graven in het grind. Toch was het Bezzecchi die het veld na een half uur trainen aanvoerde, want met 1.45.993 dook hij als eerste onder de 1 minuut en 46 seconden en bleef hij slechts drie duizendsten boven zijn tijd uit de eerste training. Martin en Espargaro volgden op de gedeelde tweede positie, terwijl Francesco Bagnaia zich voor het eerst aan het front meldde met de vierde tijd.

Tempo in slotfase opgevoerd, verschillen blijven klein

Diverse coureurs keerden halverwege de training terug voor een nieuwe run. Een van hen was Martin, die er geen twijfel over liet bestaan door meteen de eerste positie te heroveren. De Pramac Ducati-rijder deed dat in eerste instantie door 1.45.840 te noteren, een tijd die hij vervolgens weer aanscherpte tot 1.45.672. De eerste bocht bleek intussen nog altijd voor de nodige problemen te zorgen. Zo ging Espargaro even rechtdoor nadat hij de tweede plek in de tussenstand veroverde, waarna Pirro en Franco Morbidelli zijn voorbeeld enkele minuten later volgden. Marini had de Aprilia-rijder in de tussentijd alweer naar de derde plek gedrukt, maar ging meteen daarna rechtdoor en onderuit in de eerste bocht.

In de laatste twintig minuten van de training brandde de strijd om de tien plekjes in Q2 echt los en dus werd het tempo nog wat verder opgevoerd. Zo kwam Maverick Viñales met 1.45.351 even naar de koppositie, waarna Bezzecchi daar met 1.45.246 weer onderdoor dook. De Italiaan van VR46 Ducati ging direct daarna wel even rechtdoor in de eerste bocht. De meeste rijders moesten op dat moment echter nog aan hun snelste pogingen beginnen. Dat gold onder meer voor Martin, die met zijn eerste poging op een nieuwe medium voorband en zachte achterband naar 1.44.790 snelde. Espargaro benaderde die tijd vervolgens tot op 0.043 seconde en vervolgens leek niemand meer echt een aanval in te kunnen zetten, totdat Marini zich in de laatste minuten naar 1.44.782 reed.

Met die tijd sloot Marini de vrijdag in India af met de snelste tijd en een plekje in Q2. Op slechts 0.008 seconde volgde Martin met de tweede tijd, terwijl Espargaro op P3 ook slechts 0.051 seconde toegaf op de VR46 Ducati-rijder. Marc Marquez beloonde een sterke vrijdag met de vierde tijd, voor Bezzecchi en Viñales. Bagnaia klom in de slotfase nog op naar de zevende positie en was daarmee nipt sneller dan Fabio Quartararo, die zich na de problemen in VT1 met een achtste tijd toch rechtstreeks plaatste voor Q2. Johann Zarco noteerde de negende tijd, terwijl Joan Mir verraste met de tiende tijd en rechtstreekse plaatsing voor Q2. Na een sessie met maar liefst zestien rijder binnen één seconde zijn onder meer KTM-fabrieksrijders Brad Binder (P12) en Miller (P18) veroordeeld tot Q1.

De MotoGP-coureurs vervolgen zaterdag hun programma van de Grand Prix van India. Eerst vindt om 7.10 uur Nederlandse tijd de tweede vrije training plaats, aansluitend begint om 7.50 uur de kwalificatie.

Uitslag vrije training MotoGP Grand Prix van India