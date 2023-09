Marini bovenaan in ochtendsessie van belangrijke MotoGP-test Misano

Daags na de Grand Prix van San Marino is het Misano World Circuit Marco Simoncelli gastheer voor een eendaagse testdag van de MotoGP. Twintig rijders zijn daarvoor aanwezig op het Italiaanse circuit, waar diverse coureurs voor het eerst kennis kunnen maken met de eerste versie van de 2024-motoren van hun werkgever. Zo hebben onder meer Yamaha en Honda een nieuwe motorfiets meegenomen voor de testdag, in de hoop dat ze daarmee respectievelijk Fabio Quartararo en Marc Marquez kunnen overtuigen van een langer verblijf bij het merk.

Daarnaast hebben Aprilia en KTM nieuwe testitems meegenomen naar Misano. In het geval van de laatste fabrikant gaat het onder meer om een chassis van koolstofvezel, waar Dani Pedrosa afgelopen weekend vierde mee werd in de sprintrace en de Grand Prix. De Spanjaard test maandag zelf niet, iets wat ook geldt voor het fabrieksteam van Ducati. Enea Bastianini ontbrak dit weekend al tijdens het raceweekend wegens de blessures die hij vorige week in Barcelona opliep, terwijl Francesco Bagnaia na het raceweekend in Misano liever rust pakt.

De testdag is opgedeeld in een ochtendsessie en een middagsessie. Om 9.00 uur sprong het licht aan het einde van de pits op groen om de ochtendsessie op gang te brengen. Takaaki Nakagami was na twintig minuten de eerste rijder die zich op het asfalt meldde, waarna de Aprilia-coureurs zich ook relatief vroeg op de baan lieten zien. Quartararo liet intussen tot iets na 10.00 uur op zich wachten. De Yamaha-coureur trapte zijn testdag af op de 2023-motor, om later voor het eerst op het model voor 2024 te stappen. Tot een razendsnelle tijd leidde het niet in de ochtendsessie, want de wereldkampioen van 2021 reed 1.31.771 en besloot de sessie daarmee op de tiende positie.

Marquez liet intussen nog langer op zich wachten, want pas iets voor 10.30 uur verscheen hij voor het eerst op het asfalt. Hij begon eveneens op de Honda uit 2023, al stapte hij een uur over op de versie voor 2024. De zesvoudig MotoGP-kampioen moest het na afloop van de ochtendsessie echter doen met de zeventiende plek: zijn 1.32.187 was een ruime seconde langzamer dan de snelste tijd van de training. Die kwam uiteindelijk op naam van Luca Marini, die in het laatste kwartier van de sessie naar 1.31.164 snelde. De coureur van VR46 Ducati was daarmee bijna twee tienden sneller dan Jorge Martin, die ruim vijf minuten voor het einde van de ochtendsessie nog stilviel met technische problemen.

Martin had aan het einde van de ochtend uiteindelijk slechts 0.007 seconde marge op nummer drie Maverick Viñales. Jack Miller verbeterde zich bij het vallen van de vlag nog naar de vierde positie, vlak voor Johann Zarco en Raul Fernandez. De RNF Aprilia-rijder was daarmee sneller dan teamgenoot Miguel Oliveira, die op een halve seconde van Marini tot de zevende tijd kwam. Alex Marquez, Augusto Fernandez en Quartararo completeerden de top-tien. Fabio di Giannantonio en Marco Bezzecchi kwamen niet in actie.

De MotoGP-test in Misano gaat om 14.00 uur verder met de middagsessie, die om 18.00 uur afgelopen is.

Uitslag ochtendsessie MotoGP-test Misano

Coureur Team Tijd Verschil Ronden 1 Luca Marini VR46 Ducati 1.31.164 - 39 2 Jorge Martin Pramac Ducati 1.31.351 0.187 36 3 Maverick Viñales Aprilia 1.31.358 0.194 40 4 Jack Miller KTM 1.31.489 0.325 31 5 Johann Zarco Pramac Ducati 1.31.492 0.328 41 6 Raul Fernandez RNF Aprilia 1.31.527 0.363 43 7 Miguel Oliveira RNF Aprilia 1.31.679 0.515 28 8 Alex Marquez Gresini Ducati 1.31.734 0.570 41 9 Augusto Fernandez Tech3 GasGas 1.31.742 0.578 49 10 Fabio Quartararo Yamaha 1.31.771 0.607 41 11 Franco Morbidelli Yamaha 1.31.811 0.647 32 12 Pol Espargaro Tech3 GasGas 1.31.844 0.680 39 13 Brad Binder KTM 1.31.929 0.765 32 14 Takaaki Nakagami LCR Honda 1.31.995 0.831 47 15 Stefan Bradl HRC Honda 1.32.146 0.982 38 16 Aleix Espargaro Aprilia 1.32.150 0.986 36 17 Marc Marquez Honda 1.32.187 1.023 35 18 Joan Mir Honda 1.32.316 1.152 29