Marini na afzonderingsgeruchten: "Heb niets tegen de VR46 Academy"

Alles wijst erop dat Luca Marini binnen enkele dagen bekend gaat maken dat hij de overstap naar het MotoGP-fabrieksteam Honda maakt vanuit VR46 Ducati. Na de Grand Prix van Maleisië van vorige week gingen er geruchten rond dat een reden voor de overstap van Marini was dat hij zich niet helemaal prettig voelde binnen het team van zijn halfbroer Valentino Rossi. Zo zei Marco Bezzecchi dat zijn teamgenoot zich vaker alleen voorbereidde en ook wat vaker zich afzonderde. Marini ontkent ten zeerste dat het verhaal van Bezzecchi klopt. "Ik ga nog altijd naar de ranch [in Tavullia]. De manier waarop ik werk is iets anders, maar ik train nog met dezelfde jongens. Er is niets anders en niets tegen de Academy. Zoek er dus niets achter, dit was gewoon een misverstand", vertelt de 26-jarige rijder.

Marini legt ook uit dat de band met de collega's van het team buitengewoon goed is. "Ik heb een perfecte relatie met de andere rijders, dat kan niet beter. We gaan ook nog elke week samen uit eten", aldus coureur met één podiumfinish in de koningsklasse van de motorsport achter zijn naam. "De trainingen met de andere coureurs op het circuit zijn ook perfect."

De hele overstap naar Honda is volgens Marini nog niet in kannen en kruiken. "Op dit moment weet ik niets, het is dezelfde situatie als zondag", noemt de Ducati-rijder. "Wat wel zeker is, is dat de situatie voor mij zo snel mogelijk duidelijk moet worden." Na wat doorvragen licht Marini toch een tipje van de sluier op over zijn toekomst. "Ik wil gewoon een rijder zijn als iedereen, zoals Pecco [Bagnaia], als Franco [Morbidelli]. Ik wil gewoon de stap zetten die me in staat stelt de beste resultaten te behalen en zo een ongelofelijke, goede en speciale MotoGP-carrière op te bouwen."

Naar alle waarschijnlijkheid gaat de Ducati-coureur binnen afzienbare tijd een contract voor twee jaar tekenen bij HRC, ondanks de geluiden dat de Japanse fabrikant niet van plan was om een meerjarig contract uit te delen. Ook maakten bronnen binnen VR46 duidelijk dat Marini de overstap wilde maken om uit de schaduw van zijn halfbroer te stappen en zo op eigen benen MotoGP-succes te boeken.