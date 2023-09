Marini troeft Viñales af voor snelste tijd van MotoGP-test Misano

De MotoGP-coureurs openden de enige testdag van de MotoGP in Misano met een ochtendsessie van drie uur en 45 minuten, waarna om 14.00 uur het licht op groen ging voor de vier uur durende middagsessie. Net als de ochtend stond ook de middag in het teken van de eerste tests met de prototypen voor 2024. Zo stapte Fabio Quartararo 's middags voor het eerst op het 2024-chassis van de Yamaha M1, nadat hij zich 's ochtends concentreerde op tests met verschillende versies van de aero-kit. Bij Honda zette Marc Marquez zijn testwerk met de RC213V voor 2024 voort, terwijl bij KTM opnieuw werd getest met het nieuwe chassis van koolstofvezel.

Ten opzichte van 's ochtends waren er twee rijders die in de middagsessie niet meer op de baan verschenen: Honda-testrijder Stefan Bradl en Tech3 GasGas-rijder Pol Espargaro, die in de ochtend nog crashte. Desondanks waren er zestien coureurs die zich wel op de baan lieten zien en dat verliep grotendeels probleemloos. De snelste tijden lieten op zich wachten tot het laatste uur van de testsessie en daarin bleek Luca Marini opnieuw de snelste. De coureur van VR46 Ducati had in zijn 47ste ronde van de middag 1.30.602 nodig voor zijn ronde op Misano en daarmee bleek het halfbroertje van Valentino Rossi ruim twee tienden van een seconde sneller dan Maverick Viñales. Zij bleken uiteindelijk ook de enige twee rijders die een tijd onder de 1 minuut en 31 seconden konden rijden.

De derde plek in de rangschikking van de middag ging naar Brad Binder, die in zijn allerlaatste vliegende ronde tot 1.31.154 kwam. Hij troefde daarmee Jorge Martin, de winnaar van de GP van San Marino, met slechts 0.014 seconde af. De Pramac Ducati-coureur had op zijn beurt weer slechts 0.007 seconde marge richting Jack Miller, die zelf weer 0.002 seconde voor Fabio Quartararo stond. De Yamaha-fabriekscoureur reed die tijd echter met de oude aero-kit. Miguel Oliveira volgde op de zevende plek, terwijl Franco Morbidelli, Alex Marquez en Raul Fernandez de top-tien completeerden. Johann Zarco was op P13 de enige rijder die zich 's middags niet verbeterde ten opzichte van de ochtendsessie, al bleef hij Marquez desondanks voor. De Honda-rijder klokte de veertiende tijd, waarmee hij merkgenoot Takaaki Nakagami (twaalfde) voor zich moest dulden.

De MotoGP-teams kunnen zich nu opmaken voor een weekend rust, alvorens het overzeese gedeelte van de MotoGP-kalender begint. Over een kleine twee weken wordt die reeks afgetrapt met de Grand Prix van India.

Uitslag MotoGP-test Misano

Coureur Team Tijd Verschil Ronden 1 Luca Marini VR46 Ducati 1.30.602 - 88 2 Maverick Viñales Aprilia 1.30.836 0.234 82 3 Brad Binder KTM 1.31.153 0.552 68 4 Jorge Martin Pramac Ducati 1.31.168 0.566 63 5 Jack Miller KTM 1.31.175 0.573 75 6 Fabio Quartararo Yamaha 1.31.177 0.575 91 7 Miguel Oliveira RNF Aprilia 1.31.232 0.630 65 8 Franco Morbidelli Yamaha 1.31.301 0.699 76 9 Alex Marquez Gresini Ducati 1.31.337 0.735 67 10 Raul Fernandez RNF Aprilia 1.31.362 0.760 75 11 Aleix Espargaro Aprilia 1.31.381 0.779 61 12 Takaaki Nakagami LCR Honda 1.31.434 0.832 87 13 Johann Zarco Pramac Ducati 1.31.492 0.890 55 14 Marc Marquez Honda 1.31.575 0.973 63 15 Augusto Fernandez Tech3 GasGas 1.31.686 1.084 77 16 Joan Mir Honda 1.31.687 1.085 72 17 Pol Espargaro Tech3 GasGas 1.31.844 1.242 39 18 Stefan Bradl HRC Honda 1.32.146 1.544 38