Lorenzo: “Yamaha nog steeds ideaal voor mijn stijl”

Lorenzo kwam dinsdag tijdens de derde en laatste dag van de MotoGP-shakedown in actie nadat hij vorige week als nieuwe testrijder bij Yamaha werd aangekondigd. Voor de eerste rondgang op de Yamaha M1 werkte Lorenzo aan het verdere herstel van de blessures die hem vorig seizoen deden besluiten om zijn actieve carrière te beëindigen. Eerder deze winter liet Lorenzo doorschemeren zich beter te voelen en harder dan ooit tevoren te trainen.

Over zijn terugkeer bij Yamaha zei Lorenzo voor de camera van MotoGP.com: “Het is een dag waar ik lang naar uitgekeken heb, ik had er zin in, ik was wel een beetje nerveus omdat ik bepaalde dingen moest ontdekken”, zei hij. “Ik wilde weten of de motor ten opzichte van drie jaar geleden veranderd was, of ik bepaalde sterke punten verloren was. Maar nu weet ik dat dit niet het geval was, het karakter van de motor is hetzelfde gebleven. Er zijn veel sterke punten en een aantal zwakheden die we reeds geanalyseerd hebben om dat in de toekomst te verbeteren. De motor is nog altijd behoorlijk vergeeflijk, het is fysiek niet heel zwaar. Dat is ideaal voor mijn stijl.”

'Motor is zeker nog competitief'

Na een ‘langzame’ start bouwde Lorenzo steeds meer vertrouwen op waardoor hij aan het eind van de dag aardig kon pushen. Een 2.00.506 was uiteindelijk de snelste tijd. “Ik heb drie maanden niet gereden en drie jaar niet op een Yamaha gezeten, dus het was even wennen”, vervolgde de coureur van Mallorca, die 46 ronden reed. “Ik ben langzaam begonnen, maar iedere run werd iets sneller en aan het eind van de dag waren we maar een seconde langzamer dan de eerste. Dat is wel acceptabel op de eerste dag waarin we niet heel veel ronden hebben gereden. Ik ben blij, dit is het perfecte team, de motor is zeker nog competitief en ik weet zeker dat we die motor met het werk van het team nog beter kunnen maken.”

Naar verwachting komt Lorenzo aankomend weekend weer een of meerdere dagen in actie als de eerste officiële pre-season test van het seizoen gehouden wordt op het Maleisische circuit.