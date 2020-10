Savadori vervangt Smith bij Aprilia tijdens laatste drie races

Smith mocht dit seizoen opstappen bij Aprilia vanwege de dopingschorsing van Andrea Iannone. Hij scoorde tot nu toe twaalf punten voor de Italiaanse fabrikant, met een twaalfde plek bij de GP van Andalusië als beste resultaat. Daar blijft het echter ook bij voor de Brit, want Aprilia heeft aangekondigd dat hij het seizoen niet mag afmaken. Een reden daarvoor heeft men niet gegeven. Wel onthulde het team dat voormalig Superbikes-rijder en huidige Aprilia-testrijder Savadori zijn vervanger wordt. De Italiaan debuteert in november op Valencia in de MotoGP.

“Ten eerste wil ik Bradley bedanken voor zijn werkzaamheden dit seizoen”, zei Aprilia CEO Massimo Rivola. “Hij nam de onverwachte rol als fabrieksrijder met waardigheid en uitstekende prestaties op zich, en zijn bijdrage was zeer waardevol.” Toch wordt hij aan de kant geschoven ten faveure van Savadori. “Deze promotie is een beloning voor zijn geweldige seizoen in het CIV, waarin hij de Superbike-klasse domineerde. Maar het is ook een groeimoment voor een rijder die ook in 2021 testrijder is voor onze RS-GP. Inzet in de race betekent absoluut een stap voorwaarts voor Lorenzo en daarom ook voor Aprilia als geheel.”

Savadori, die dit jaar kampioen werd in de Superbike-klasse van het CIV, noemt het intussen een ‘understatement’ dat hij blij is met de kans die hem geboden wordt. “Ik kom voorbereid bij het evenement aan met dank aan het testwerk op de RS-GP en aan het CIV-seizoen dat net beëindigd is. Het was een uitdagend kampioenschap dat topvorm en ultieme focus van mij vergde. Nu moet ik mijn gedachten ordenen en teruggrijpen op de kilometers die ik op de RS-GP gereden heb. Ook moet ik ervoor zorgen dat ik er klaar voor ben en dat ik de focus leg op de eerste vrije training.”

Wat de plannen van Aprilia voor 2021 zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Het team geeft er de voorkeur aan om Iannone in te zetten als zijn dopingschorsing wordt opgeheven. Een uitspraak in zijn beroep tegen die straf wordt half november verwacht. Aleix Espargaro is in het bezit van een contract voor volgend jaar en naar verluidt heeft Cal Crutchlow een voorcontract met Aprilia getekend voor het geval Iannone niet inzetbaar blijkt.

Met medewerking van Lewis Duncan