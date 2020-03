Lorenzo maakt MotoGP-comeback met wildcard in Catalonië

Na bijzonder tegenvallende jaren besloot Lorenzo eind vorig jaar de helm aan de wilgen te hangen. Nadat hij halverwege zijn contract bij Honda inleverde, stak Lorenzo zijn neus toch weer aan het venster door als testrijder aan de slag te gaan bij Yamaha. Tijdens de Sepang-test kwam Lorenzo vervolgens enkele dagen in actie met de M1 en hij verklaarde dat het naar meer smaakte.

Een full-time terugkeer lijkt niet op de radar te staan van Lorenzo, hoewel hij na zijn eerste meters op de Yamaha verklaarde dat “die kans wel iets groter was geworden”. Yamaha gaf toe dat het gesprekken voerde met Lorenzo over een mogelijke wildcardrace. Nu is duidelijk geworden dat hij ook daadwerkelijk terugkeert op de grid. De Grand Prix van Catalonië is uitgekozen als de race naar keuze voor Lorenzo.

“Nadat ik er enkele weken over na heb kunnen denken, heb ik gisteren besloten dat ik mee ga doen aan de GP van Catalonië”, verklaarde Lorenzo in een korte video op zijn Twitter. “Ik kijk er heel erg naar uit en hoop dat ik jullie daar ga zien.”

De Grand Prix van Catalonië wordt op zondag 7 juni verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya.