Lorenzo heeft begrip voor gebrek aan testmeters bij Yamaha

Lorenzo gaf er eind vorig jaar de brui aan na een lastige periode waarin de Spanjaard geplaagd werd door blessures. Yamaha legde hem vervolgens vast als de officiële testrijder. Dit was tot grote tevredenheid van de Yamaha-rijders, maar Lorenzo heeft dit seizoen pas drie dagen op de MotoGP-machine gereden. Woensdag (vandaag) rijdt hij tijdens de eerste MotoGP-test op het Algarve Circuit waar later dit jaar de Portugese GP gehouden wordt.

Valentino Rossi en Fabio Quartararo hebben vorige maand hun vraagtekens gezet bij het gebrek aan kilometers voor Lorenzo. Volgens Yamaha heeft het puur te maken met het feit dat de coronacrisis het veel lastiger gemaakt heeft om een goed programma samen te stellen. Lorenzo gelooft deze lezing van zijn werkgever. “Ik wil het geloven en ik geloof ook echt dat ze hun best gedaan hebben om zoveel mogelijk tests in te plannen, maar de omstandigheden en COVID hebben ervoor gezorgd dat het niet mogelijk was”, zei Lorenzo dinsdag voorafgaand aan de Algarve-test. “Zonder het coronavirus hadden we zeker vijftien of zestien dagen kunnen rijden. Ik geloof niet dat ze mijn kwaliteiten verdoen, niet bewust. Economisch gezien geeft de fabriek ook gewoon meer uit aan het testen. Het is niet logisch om zo te denken. Ik denk echt dat de omstandigheden de grootste oorzaak zijn.”

Tijdens zijn eerste optreden voor Yamaha reed Lorenzo twee dagen op een 2019-versie van de Yamaha M1. Aanvankelijk zou hij voor de Algarve-test een nieuwe machine tot zijn beschikking krijgen, maar Yamaha is er niet in geslaagd dat tijdig voor elkaar te krijgen. “Ik heb een paar weken geleden met Massimo [Meregalli, Yamaha-teammanager] gesproken en toen dacht hij dat we hier een 2020-motor zouden hebben. Ik kwam in de pitbox en toen hadden we enkel de 2019-machine, er was blijkbaar geen tijd om een nieuwe te prepareren. Ze waren niet klaar om er hier eentje te hebben. Het is jammer dat we hier niet met een nieuwe machine kunnen rijden, maar ik denk dat ze alles geprobeerd hebben. We moeten roeien met de riemen die we hebben.”

Testrijders van zes fabrikanten en dertien MotoGP-rijders van de huidige grid werken woensdag in Portimao een test af ter voorbereiding op de seizoensfinale van volgende maand.