Lorenzo: "Ik had met Ducati kunnen strijden tegen Marquez"

Lorenzo kende bij Ducati een moeilijke periode in 2017. Net toen het in het MotoGP-seizoen 2018 beter begon te lopen werd hij door Ducati aan de kant geschoven ten voordele van Danilo Petrucci. Uitgerekend de eerste race na de beslissing om Lorenzo na 2018 te laten vertrekken, werd door de Spanjaard in Mugello gewonnen.

Lorenzo tekende in 2019 bij Honda als teamgenoot van Marc Marquez, maar kende een miserabel seizoen geplaagd door blessures. Aan het einde van het seizoen kondigde de drievoudige wereldkampioen zijn afscheid aan. Hij werd daarna testrijder voor Yamaha en kwam op Sepang in actie op de M1.

Het had allemaal anders kunnen lopen voor de Mallorcaan als Ducati meer geduld had getoond, zo stelde Lorenzo bij Sky Italia. "Je kent het verhaal met Ducati. Ze hadden veel in me geïnvesteerd. Ik had drie titels gewonnen en was de financiële inspanning waard. Na anderhalf jaar had ik nog geen race gewonnen. Als ik in Misano had gewonnen [waar hij in 2017 weggleed toen hij aan de leiding reed] dan was het misschien een ander verhaal geweest."

"Ze kwamen met een verhaal over de financiën. Petrucci zou minder kosten en was ook nog eens een Italiaan. Dat is jammer, want ze hadden geen geduld om te wachten. Misschien was alles te snel beslist. Toen vonden we iets wat ons in staat stelde om te winnen, maar toen was het te laat. In 2019 hadden we voor de titel kunnen strijden tegen Marquez."

Lorenzo heeft ondanks een geslaagde testbeurt bij Yamaha, waar hij een motor vond die hem veel beter ligt dan de Honda, geen interesse om voltijds terug te keren in de MotoGP. Hij zou wel aan de start hebben gestaan van de Catalaanse GP in Barcelona als wildcard, maar dat feest gaat door het coronavirus niet door. "Ik voel me fysiek goed, zou nog een racer kunnen zijn, maar het is meer een mentale kwestie. Ik zit nu in een andere fase van mijn leven. Ik wil mijn vrije tijd meer benutten en wil als werk ook andere activiteiten doen. Er is een heel kleine kans dat ik weer ga racen, het is voor 98 procent zeker van niet."