De MotoGP heeft al een tijdje te maken met afnemende interesse. In reactie daarop heeft het merk besloten het format met ingang van dit seizoen te veranderen. Er wordt minder getraind en op zaterdagmiddag is een sprintrace toegevoegd om meer spektakel te creëren. Dat is in het eerste weekend aardig gelukt met een aantrekkelijke sprintrace, maar dat heeft ook een prijs. Livio Suppo was tot eind vorig jaar teammanager bij Suzuki, maar is na het vertrek van dat merk uit de MotoGP gewoon weer kijker. Toen het nieuws over de sprintraces kwam, was al bekend dat Suzuki uit de sport zou stappen en hij zat dus niet meer om de tafel toen het concept besproken werd. De teams zijn bovendien niet heel erg betrokken in de beslissing om het format om te gooien. Het eerste weekend met het nieuwe format leverde gemengde gevoelens op bij de hoofdrolspelers.

“Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik het niks vond en ik ben afgelopen weekend in die overtuiging gesterkt”, zegt Suppo bij onze Italiaanse collega’s van GPOne. “Het was theorie en als het dan in de praktijk gebracht wordt, kunnen dingen veranderen. Ik probeerde het zonder vooroordelen te bekijken. Het was duidelijk dat de sprintrace spectaculair zou zijn. Wat dat betreft, voldeed het aan de verwachtingen. Het probleem is dat het huidige format naar mijn mening erover is. Naar mijn mening moeten rijders op vrijdag een beetje denken aan de race en verder vooral bezig zijn met de kwalificatie, ze nemen dus veel risico. In de praktijk hebben ze drie kwalificatiesessies, vier voor de mannen die door Q1 moeten. Dan rijden ze acht rondjes met hun nek op het hakblok.” De derde training op zaterdagochtend is voor rijders bedoeld om de race te simuleren, maar dat is niet mogelijk. “Het format op zaterdag is vanuit psychologisch en fysiek oogpunt te veeleisend. Die trainingen zijn zinloos, het is de enige sessie waar de tijden geen verschil maken en het is om een andere tijd dan de start van de race. Dan de kwalificatie en de sprintrace, er komt heel wat bij kijken. Voor mij is dat te veel. Zeker als de zondag het belangrijkste hoort te zijn, daar worden de meeste punten uitgegeven. Het is te veel, zeker in een kampioenschap met 21 weekenden, veel races zitten dicht op elkaar. Ik wil er niet aan denken wat er eind dit seizoen gaat gebeuren als we op deze wijze doorgaan.”

Een MotoGP-race is niet speciaal

Los van de sportieve gevolgen op het circuit komen ook de fans voor een dilemma te staan. Willen ze het hele weekend alle actie volgen, blijft er weinig tijd over voor andere dingen. “Ik ben een enorme fan, maar heb de kwalificatie niet kunnen zien. IK kan niet de hele dag voor de televisie zitten. Het is te veel. Als toeschouwer is het al lastig om Moto3 en Moto2 het hele weekend te volgen tenzij je jezelf opsluit. Dat is lastig op zaterdag en zondag en zeker in de zomer.” De MotoGP kan bovendien momenteel niet de ‘meerwaarde’ van een groot evenement bieden, vindt Suppo. “De Super Bowl is niet anders dan elke andere NFL-wedstrijd, maar het is de Super Bowl en daarom kijken miljoenen mensen in Amerika en daarbuiten. Het is hetzelfde met de finale van Wimbledon of bij de Grand Prix van Monaco. Het is niet dat een halve race met halve punten en die geen invloed heeft op de race van zondag er ineens voor zorgt dat de MotoGP cool is.”

Suppo is van mening dat het format niet veranderd hoefde te worden om spanning terug te brengen in de MotoGP. Het product staat wat dat betreft als een huis. Waar het een aantal jaar geleden misging is de opkomst van aerodynamica. “Er wordt gezegd dat de sprintraces gaan zorgen voor meer inhaalacties, maar ook voor meer incidenten. Ik heb nog niemand horen zeggen dat we aerodynamica minder belangrijk moeten maken om te zorgen dat er weer ingehaald kan worden, de rijders noemen dit een beperking. In de Formule 1 wordt continu gekeken naar veranderingen aan het aero-reglement om ervoor te zorgen dat de show goed is. In de MotoGP hebben we nu een technische reden waarom inhalen moeilijk is en niemand praat erover. Iedereen is enthousiast over een race over twaalf ronden, maar ze hebben motoren waarmee inhalen nagenoeg onmogelijk is.”

'Het wordt alleen maar erger'

De merken blijven op volle toeren ontwikkelen en dat kan op korte termijn voor een negatieve trend zorgen, vreest Suppo. “Er bestaat een risico dat het de komende jaren alleen nog maar erger wordt. Als de interesse in het wereldkampioenschap niet snel omgedraaid wordt, bestaat de kans dat sommige fabrikanten, zeker de Japanse merken, de sport verlaten. Er wordt over gesproken dat we vanaf 2035 alleen nog elektrische motoren hebben, de ontwikkeling van aerodynamica is zinloos voor de ontwikkeling van motoren die op straat verschijnen. Waarom zouden ze bakken geld uitgeven als ze dan ook nog om de oren gereden worden?”

Hij wijst daarbij vooral naar Honda en Yamaha, de overgebleven Japanse merken. Zij lopen volgens Suppo zo’n drie jaar achter met de aerodynamische ontwikkeling. “Suzuki heeft het voorbeeld gegeven. Waarom willen fabrikanten meedoen aan F1? Omdat de commerciële afdeling van het bedrijf gelooft dat het echt van toegevoegde waarde is, het is een no-brainer. De MotoGP heeft dat niet en ook nooit gehad, ze hebben het dankzij Valentino [Rossi] twintig jaar heel goed gehad. Ik begon in 2003 bij Ducati en de fabrikanten kwamen erbij. Sommigen gingen weg en kwamen terug. Er zijn een aantal goeie zetten gedaan, zoals de technische aanpassing van de motorblokken die sinds 2012 gelijk zijn, het introduceren van de universele elektronica en de software. Helaas is aerodynamica de laatste jaren heel bepalend geweest.”