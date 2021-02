LIVE: Bekijk hier de teampresentatie van het Ducati MotoGP-team

In aanloop naar het nieuwe MotoGP-seizoen 2021 is het officiële Ducati Team de tweede formatie die het doek van de nieuwe machine trekt. Ducati is de regerend wereldkampioen bij de constructeurs en heeft in 2021 een volledig nieuwe line-up met Jack Miller en Francesco Bagnaia.

Miller scoorde afgelopen seizoen in dienst van Pramac Ducati maar liefst vier podiums, de Australiër werd uiteindelijk zevende in het kampioenschap. Bagnaia werd geplaagd door blessures, maar boekte wel een doorbraak met een tweede plaats in de Grand Prix van San Marino. Hij eindigde namens Pramac Ducati op de zestiende plaats in het kampioenschap.

Het merk nam na afgelopen seizoen afscheid van Andrea Dovizioso en Danilo Petrucci. Beiden waren verantwoordelijk voor de twee overwinningen in 2020. De wereldtitel bij de rijders ontbreekt nog bij het Italiaanse merk, dat in 2007 wereldkampioen werd met Casey Stoner. Met de nieuwe jonge rijders hoopt Ducati in de komende jaren te scoren.

Volg hieronder de presentatie van het Ducati Team vanaf 16.00u: