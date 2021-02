LIVE: Volg hier de presentatie van Red Bull KTM en Tech3

Met een ruime maand tot de eerste Grand Prix van het seizoen worden de teams voor het nieuwe MotoGP-seizoen stilaan onthuld. Eerder trok Ducati het doek al van de nieuwe motor. KTM is vrijdagochtend de volgende in de rij.

Het Oostenrijkse merk scoorde in 2020 maar liefst drie overwinningen en beleefde daarmee haar definitieve doorbraak in de MotoGP. Brad Binder zorgde op verrassende wijze voor het eerste succes tijdens de Grand Prix van Tsjechië, hij zegevierde daardoor al in zijn derde race op het hoogste niveau. Tech 3-rijder Miguel Oliveira deed vervolgens een duit in het zakje door de Grand Prix van Stiermarken op zijn naam te schrijven.

Aan het eind van het seizoen presteerde Oliveira bovendien ijzersterk op het eigen Algarve International Circuit. De Portugees domineerde daar van start tot finish en scoorde zo nog een tweede overwinning. Hij is met het vertrek van Pol Espargaro overigens gepromoveerd naar het fabrieksteam, waar hij Binder zal vergezellen.

Vrijdagochtend vindt tegelijkertijd de presentatie van het satellietteam Tech 3 plaats. Dat team heeft Danilo Petrucci aangetrokken voor dit seizoen, Iker Lecuona begint onder de vleugels van Hervé Poncharal aan zijn tweede seizoen in de MotoGP.

Vanaf 10.00u kun je hierboven de presentatie van de KTM MotoGP-teams volgen.