Marini onthult eerste VR46 MotoGP-livery ooit

Ducati bevestigde afgelopen maand dat Moto2-kampioen Enea Bastianini en runner-up Marini de overstap naar de MotoGP zouden maken. Zij gaan in 2021 racen voor Esponsorama, voorheen Avintia. Als onderdeel van de deal werd afgesproken dat Marini met een Sky VR46-kleurstelling gaat racen. VR46 Moto2-teambaas Pablo Nieto krijgt ook een rol binnen Esponsorama terwijl een deel van de crew van Marini eveneens de overstap maakt naar de topklasse. De nieuwe livery werd op donderdagavond gepresenteerd in de Italiaanse versie van de talentenshow X-Factor. Ook de kleurstelling van de Moto2-machine werd onthuld, al zijn daaraan weinig veranderingen te ontdekken ten opzichte van de livery van afgelopen jaar.

Esponsorama zien we na 2021 waarschijnlijk niet in deze vorm terug in de MotoGP. Het gerucht gaat al enige tijd dat VR46 de startplekken van de formatie gaat overnemen. De deal tussen de MotoGP en onafhankelijke teams eindigt eind 2021, waardoor het gemakkelijker wordt voor het team van Valentino Rossi om toe te treden tot de sport.

Door de promotie van Marini racen komend jaar drie talenten uit de academie van Rossi in de topklasse: ook Francesco Bagnaia en Franco Morbidelli komen uit de stal van de legendarische Italiaan.