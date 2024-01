Live: Volg hier de teampresentatie van het MotoGP-fabrieksteam van Ducati

Ducati geldt inmiddels al enkele jaren als de maatstaf in de MotoGP. De Desmosedici is op dit moment het snelste prototype op de grid, maar dat weerhoudt de fabrikant uit Borgo Panigale er niet van om de motorfiets te blijven verbeteren. Voor het seizoen 2024 heeft het merk zodoende de GP24 ontwikkeld, een evolutie van de GP23 met op meerdere punten kleine verbeteringen. De nieuwe motorfiets en de nieuwe livery van fabrieksrijders Enea Bastianini en regerend tweevoudig wereldkampioen Francesco Bagnaia wordt maandag om 10.30 uur onthuld tijdens een evenement van Ducati in het Italiaanse Madonna di Campiglio. Tegelijkertijd worden ook de fabrieksteams van Ducati in het WK Superbikes en de gloednieuwe off-roaddivisie gepresenteerd. In het WK voor productiemotoren eiste het merk vorig jaar ook de wereldtitel op met Alvaro Bautista.