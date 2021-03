LIVE: Petronas Yamaha SRT presenteert Rossi en Morbidelli

Valentino Rossi begint op 42-jarige leeftijd aan weer een seizoen in de MotoGP, hij heeft een eenjarig contract bij Petronas Yamaha SRT en krijgt ondersteuning van het fabrieksteam. Franco Morbidelli verraste vorig jaar door op de tweede plaats te eindigen in het wereldkampioenschap. Hij deed dat met de zogenaamde A-spec van Yamaha, een machine die een jaar ouder was dan die van de fabriekscoureurs.

Maandag vindt de teampresentatie plaats, dinsdag en woensdag praten de coureurs met de schrijvende pers. Bekijk hierboven naar de teampresentatie, die om 10.30 uur begint.