Kijk terug: Onthulling van de vernieuwde Yamaha voor 2024

Afgelopen week verschenen er voor het eerst in 2024 MotoGP-motoren op de baan tijdens de shakedowntest in Sepang. De meeste fabrikanten mochten alleen testrijders afvaardigen naar de driedaagse test, maar door de concessies was Yamaha een van de merken die wél met de vaste racerijders deel mocht nemen. Naast testrijder Cal Crutchlow gaven ook Fabio Quartararo en zijn nieuwe teamgenoot Alex Rins acte de présence. De Fransman en de Spanjaard kwamen allebei twee dagen in actie en testten allebei met verschillende configuraties van de M1.

Met welke versies Quartararo en Rins op 10 maart in Qatar aan het nieuwe MotoGP-seizoen beginnen, is nog even afwachten. Wel wordt maandag duidelijk hoe de nieuwe livery van het Japanse fabrieksteam eruit ziet. Vanaf 9.45 uur onthult Monster Energy Yamaha MotoGP, zoals de renstal voluit heet, de kleurstelling tijdens de teampresentatie in Maleisië. Aldaar beginnen Quartararo en Rins dinsdag aan een nieuwe driedaagse test, waar alle vaste rijders van het aankomende seizoen - wellicht met uitzondering van de geblesseerd geraakte Franco Morbidelli - bij aanwezig zijn. De onthulling van de Yamaha-motor is live te volgen via de stream bovenaan deze pagina.