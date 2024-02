Kijk hier de onthulling van de Aprilia-livery voor MotoGP-seizoen 2024 terug

Na de driedaagse test in Sepang is het MotoGP-circus afgereisd naar Lusail International Circuit voor de laatste twee officiële testdagen in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Op maandag 19 en 20 februari kunnen de teams en rijders zich nog twee dagen voorbereiden op de seizoensstart, die tussen 8 en 10 maart eveneens in Qatar wordt gehouden. Het fabrieksteam van Aprilia verschijnt vanzelfsprekend ook aan de start van de testdagen, maar onthult op zondag 18 februari eerst nog de nieuwe livery voor de RS-GP. Dat doet het merk uit Noale vanuit Qatar.

Binnen Aprilia is inmiddels al enkele jaren sprake van stabiliteit op het gebied van de rijders. Aleix Espargaro is sinds 2017 al aan de fabrikant verbonden en heeft inmiddels drie overwinningen achter zijn naam staan, die hij in 2022 en 2023 behaalde. Na de vierde plek in 2022 eindigde de 34-jarige Spanjaard in 2023 op de zesde plek in het kampioenschap. Sinds de Grand Prix van Aragon van 2021 is landgenoot Maverick Viñales zijn teamgenoot en dat is voor 2024 niet veranderd. De voormalige Suzuki- en Yamaha-rijder begint dus aan zijn derde volledige seizoen in dienst van Aprilia. Viñales won met beide voormalige werkgevers en kan de eerste in het MotoGP-tijdperk worden die met drie verschillende merken wint.

De onthulling van de nieuwe kleurstelling voor de Aprilia RS-GP begint zondag om 16.00 uur en is via de video bovenaan deze pagina live te volgen.