Kijk terug: De MotoGP-teampresentatie van VR46 Racing Team

Nadat Gresini Racing zaterdag het spits afbeet en het fabrieksteam van Ducati maandag als tweede team volgde, is VR46 Racing Team woensdag de derde formatie die kleur bekent in de aanloop naar het MotoGP-seizoen 2024. De Italiaanse renstal van MotoGP-legende Valentino Rossi staat dit jaar voor het derde opeenvolgende seizoen op de grid van de koningsklasse en heeft voor het eerst een verandering doorgevoerd in de line-up. Luca Marini is naar Honda vertrokken om Marc Marquez te vervangen en wordt bij VR46 opgevolgd door Fabio di Giannantonio. Het tweede plekje bij het team wordt nog altijd bezet door Marco Bezzecchi, die in 2023 indruk maakte door derde te worden in de titelstrijd.

De teampresentatie van VR46 wordt woensdag om 15.00 uur afgetrapt in het Palariccione - Palazzo dei Congressi in Riccione en is tevens live te volgen via de livestream bovenaan deze pagina. Het team onthult dan ook de nieuwe kleurstelling voor het aankomende MotoGP-seizoen en die belooft anders te worden dan in de afgelopen twee seizoenen. Mede door titelsponsor Mooney was de livery donkergrijs met felgele en oranje accenten. Inmiddels is Mooney niet langer de titelsponsor, want in die rol is het opgevolgd door Pertamina Enduro. Dat is een product van de Indonesische oliemaatschappij Pertamina. Er is dus een reële kans dat de kleuren van dit bedrijf ook een rol spelen in de nieuwe livery van VR46 voor 2024.