Live: Volg hier de MotoGP-teampresentatie van GasGas Tech3

Vorige week werd de reeks MotoGP-teampresentaties afgetrapt door Gresini Racing, waarna ook het fabrieksteam van Ducati en VR46 Ducati dat afgelopen week al deden. Zaterdag was het vervolgens de beurt aan Trackhouse, het nieuwste team op de grid in de koningsklasse. De nieuwe week, waarin ook de shakedowntest in Sepang op het programma staat, wordt maandag op gang gebracht met de vijfde teampresentatie. Ditmaal is het de beurt aan GasGas Tech3, het satellietteam van KTM. De renstal van teambaas Hervé Poncharal onthult de livery voor het nieuwe seizoen om 11.30 uur en dat is live te volgen via de stream onderaan deze pagina. De uitzending begint om 11.00 uur al met een show van MotoGP-promotor Dorna.

Tech3 komt in 2024 voor het zesde seizoen op rij uit met KTM-motoren, nadat het daarvoor jarenlang vaste klant was bij Yamaha. Qua materiaal is er dus weinig veranderd bij het team, maar wel heeft er een verandering in de line-up plaatsgevonden. Na slechts één jaar heeft Pol Espargaro zijn racezitje bij de formatie alweer af moeten staan. De Spanjaard kwam begin 2023 over van Repsol Honda, maar stond het afgelopen seizoen lang aan de kant wegens blessureleed. Dit jaar gaat hij verder als test- en reserverijder van KTM, waardoor er binnen Tech3 een plek is vrijgekomen voor Moto2-wereldkampioen Pedro Acosta. Hij debuteert in 2024 in de MotoGP en doet dat aan de zijde van Augusto Fernandez. Hij blijft bij het team waarvoor hij vorig jaar zijn debuut maakte in de hoogste klasse.