Kijk terug: Presentatie Repsol Honda MotoGP-team

Marc Marquez is zoals altijd een vaste waarde bij Repsol Honda, maar de aanloop naar het nieuwe seizoen is toch anders voor de zesvoudig MotoGP-kampioen. De Spanjaard heeft het volledige seizoen gemist en het is nog altijd de vraag of hij in Qatar weer in actie kan komen. Hij is nog steeds herstellende van de breuk in zijn rechter bovenarm. Tijdens de persconferentie aansluitend op de presentatie zal Marquez ook weer voor het eerst praten met de media.

Pol Espargaro komt in 2021 over het van het Red Bull KTM-team. Hij maakt de gedroomde overstap naar een formatie die voor Spaanse coureurs enorm belangrijk is. Espargaro neemt bij Honda de plek in van Alex Marquez, die op zijn beurt naar LCR Honda is vertrokken. Eerder werd hij thuis al overvallen toen de Honda RC213V op zijn terras uitgestald stond. Hoewel er altijd geheimzinnig gedaan wordt over het uiterlijk van de motor, heeft het er alle schijn van dat de klassieke Repsol-kleurstelling ook voor dit seizoen behouden wordt.

De stream is vanaf het middaguur te volgen op Motorsport.com, vanzelfsprekend wordt al het nieuws en de achtergronden zo snel mogelijk gepubliceerd.