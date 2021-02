LIVE: Bekijk hier de teampresentatie van het Yamaha MotoGP-team

Jaren was Valentino Rossi vast onderdeel van het Yamaha-fabrieksteam, maar in 2021 schakelt de Japanse formatie door. Rossi vervolgt zijn carrière elders, Fabio Quartararo maakt zijn debuut bij de hoofdmacht. Hij doet dat naast Maverick Viñales, die enkele jaren geleden tot kopman gebombardeerd werd.

Het is inmiddels zes jaar geleden dat Yamaha voor het laatst een wereldkampioen afleverde, maar in 2021 wil men daar verandering in brengen. Zowel Viñales als Quartararo wist in 2020 te winnen, maar beiden waren niet constant genoeg om uiteindelijk mee te dingen om de wereldtitel. De beste Yamaha-rijder in het kampioenschap was notabene Franco Morbidelli, die op een 2019-model van de Yamaha M1 reed.

Yamaha kampte vorig seizoen met technische problemen. Met name de krachtbron van de M1 was een zorgenkindje. Daardoor kon de volledige potentie van de motor niet benut worden en moesten rijders erg zorgvuldig met het materiaal omgaan. Uiteindelijk kreeg Yamaha zelfs nog een straf voor het illegale gebruik van andere onderdelen, maar de rijders bleven buiten schot. Men heeft er vertrouwen in dat het probleem voor komend seizoen opgelost is.

Maandagochtend wordt het nieuwe Yamaha-fabrieksteam gepresenteerd. Eerder vonden de teampresentaties van Avintia, Ducati, Red Bull KTM Factory Racing en Tech3 KTM al plaats. Vanaf 10.30u kun je hierboven de presentatie beleven.