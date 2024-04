Sinds het toenmalige RNF eind 2022 Yamaha inruilde voor Aprilia, heeft de Japanse fabrikant als enige geen satellietteam in de MotoGP. Daar staat tegenover dat Ducati op dit moment zelfs drie satellietteams en in totaal acht motoren op de grid heeft. Dat brengt enkele voordelen met zich mee, want er kan meer data vergaard worden voor de ontwikkeling van de motor. Yamaha wil vanaf 2025 dan ook graag weer een satellietteam op de grid om zo sneller uit het huidige dal te kunnen klimmen. Er wordt gesproken met VR46 en Pramac, maar tot dusver lijken beide teams te neigen naar een langere samenwerking met Ducati.

Ook vanuit de organisatie van de MotoGP hoeft Yamaha niet direct op hulp te rekenen om snel weer aan een satellietteam te komen. Daar waar Sky Italia nog meldde dat er een limiet van twee satellietteams per merk ingevoerd gaat worden, stelt Carlos Ezpeleta dat Dorna Sports geen intenties heeft om zoiets te doen. “Een harde eis in de reglementen als ‘je mag maximaal zes motoren hebben’ waardoor je niet langer drie satellietteams kan hebben, is voor de onafhankelijke teams een slechtere situatie”, stelt de sportief directeur van Dorna Sports tegenover The Race.

Ezpeleta verklaart dat standpunt door te wijzen op het feit dat fabrikanten zonder klantenteam alle macht in handen krijgen in onderhandelingen met teams als Dorna wel een beperking oplegt. “Stel dat fabrikant A geen klantenteam heeft en fabrikant B er drie heeft. Dan moet fabrikant A een aanbod doen dat aantrekkelijk genoeg is om de verandering te laten plaatsvinden”, vervolgt Ezpeleta. “Als Dorna fabrikant B ervan weerhoudt om drie klantenteams te hebben, dan krijgt fabrikant A alle macht in de onderhandelingen. Dat is niet wat we graag willen zien.”

Ook geen twaalfde team op MotoGP-grid

Ook zonder de helpende hand toe te reiken zou Ezpeleta het toejuichen als Yamaha weer een satellietteam krijgt. “Het is natuurlijk in ons belang als alle fabrikanten een satellietteam hebben. Daar pushen we ook voor”, zegt hij. Toch sluit hij uit dat dit door middel van het toevoegen van een extra team aan de MotoGP-grid gaat gebeuren. “Nu de sport zo geweldig en vermakelijk is, is het een uitdaging om 22 of 24 verhalen te vertellen en deze rijders aan de nieuwere fans te presenteren. Dat is nu natuurlijk ons doel”, aldus Ezpeleta. “Tijdens onze ervaring met 24 rijders in 2022 zagen we dat er niet echt veel voordelen aan zaten.”