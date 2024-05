Liberty merkt veel interesse van fabrikanten door overname MotoGP

In april kondigde Liberty Media aan dat het MotoGP-eigenaar Dorna Sports voor ruim vier miljard euro overneemt, een deal die naar verwachting eind 2024 wordt afgerond. De aankondiging van de overname lijkt bij diverse partijen goed gevallen te zijn. Zo schermt Liberty-topman Greg Maffei met interesse van onder meer nieuwe fabrikanten. "Sinds de bekendmaking [van de overname van de MotoGP] hebben we enorm veel interesse gekregen van mogelijke uitzendgemachtigden, fabrikanten, potentiële locaties. Dat is allemaal heel interessant", zegt de CEO in een call met investeerders.

Momenteel telt de MotoGP vijf fabrikanten, al heeft BMW al interesse getoond om mogelijk in 2027 toe te treden onder de nieuwe technische reglementen. Momenteel kan Liberty echter niet veel met de interesse. "Vanwege de aard van het wettelijke proces zullen we die helaas onder elkaar en in onze plannen moeten formuleren. We kunnen echter niets concreets doen met het managementteam van de MotoGP om te voorkomen dat we te ver gaan voordat we goedkeuring hebben van de regelgevende instanties. We zijn dus plannen aan het smeden", legt Maffei uit. "Ik denk dat we enkele zeer goede ideeën hebben en we hopen zo snel mogelijk toestemming te krijgen om die uit te voeren."

De MotoGP is in zijn huidige vorm echter al een aantrekkelijk product, benadrukt Maffei. "Ik wil de aantrekkelijke kwaliteiten van de MotoGP herhalen. Het is een sportcompetitie van wereldniveau met geweldige races", stelt hij. "In de eerste vier races hebben tien rijders van zeven teams het podium gehaald en de gemiddelde voorsprong van de winnaar was een seconde. Maandag werden de nieuwe technische reglementen vanaf 2027 aangekondigd. Ze verwachten nog kleinere verschillen en meer inhaalacties onder deze nieuwe reglementen. Ook gaat het goed qua bezoekersaantallen bij de races. Er waren 41 procent meer toeschouwers bij de Portugese GP en de Spaanse GP noteerde de hoogste bezoekersaantallen sinds 2015."

Op koers om overname eind 2024 af te ronden

De overname door Liberty Media moet echter nog formeel afgerond worden, waarbij ook hindernissen als wettelijke goedkeuring genomen moeten worden. Op dat vlak ziet Maffei echter ook dat er al goede progressie wordt geboekt om de deal voor het einde van het jaar af te ronden. "De sport is geweldig en Liberty heeft ervaring om ze te helpen meer hun bekendheid over de hele wereld te vergroten. Een paar updates over de deals hier", vervolgt hij. "We boeken ook vooruitgang met de vereiste wettelijke documenten. We hebben de financieringsverplichtingen gebundeld en onze valutarisico's afgedekt. We verwachten nog steeds dat we de deal voor het einde van het jaar kunnen sluiten."