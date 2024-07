Stapt Hamilton als teameigenaar in MotoGP? F1-kampioen toont interesse

Eerder deze week kwamen geruchten naar buiten dat Lewis Hamilton in gesprek zou zijn over een overname van het MotoGP-team van Gresini. Motorsport.com heeft vernomen dat dit niet het geval is, maar het neemt niet weg dat de huidige Mercedes-coureur interesse heeft in een samenwerking met een MotoGP-renstal. "Ik heb altijd van de MotoGP gehouden. Ik ben geïnteresseerd in de potentiële groei van de sport, maar ik heb me er nog niet zo ver in verdiept. Alles is mogelijk", vertelt Hamilton, die in 2021 een eigen Extreme E-team oprichtte en in 2022 mede-eigenaar werd van NFL-team Denver Broncos, in de aanloop naar de Britse Grand Prix.

De zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen verwacht dat hij de komende jaren meer investeringen gaat doen en dat er ook meer investeringen in sportteams tussen zullen zitten. "Ik ben zeker geïnteresseerd in aandelen en de Broncos was al een eerste stap in het bezitten van een team. Ik denk dus dat er in de komende vijf tot tien jaar nog iets meer bij komt. We zullen zien." De interesse van Hamilton komt in ieder geval niet uit de lucht vallen. Zo heeft hij in 2019 al een unieke kans gekregen om in Valencia op een MotoGP-motorfiets van Yamaha te stappen. Destijds ruilde hij van plek met Valentino Rossi, die op zijn beurt in een F1-bolide van Mercedes stapte. Ook heeft Hamilton in 2015 met MV Agusta een eigen motorfiets ontworpen.

Interesse hoe dan ook goed voor MotoGP?

In de MotoGP is de interesse van Hamilton ook opgemerkt, al blijft Jorge Martín nog wat voorzichtig. "Ik heb het gezien en het is interessant, maar in de pers wordt veel gezegd terwijl er uiteindelijk niets gebeurt", klinkt de WK-leider aanvankelijk wat sceptisch. Toch denkt hij wel dat het een teken is dat het goed gaat met de sport. "Dit komt doordat de sport groeit, dus het zal pas het begin zijn. De komende jaren worden heel interessant voor de MotoGP en als een sporticoon als Hamilton echt een team wil kopen, dan is dat omdat er iets verandert. Daar ben ik heel blij mee."

Achtvoudig wereldkampioen Marc Márquez ziet de interesse van Hamilton alleen al als een goed teken, zelfs als het uiteindelijk nergens in uitmondt. "Als het echt zo is, dan is dat goed voor de sport. En zelfs als het niet echt is, is het goed. Uiteindelijk heeft de MotoGP het nodig dat mensen over de sport praten", legt de Gresini-rijder uit. "Laten we zien. Ik denk er misschien ook wel aan om een F1-team te kopen, maar daar heb ik niet genoeg geld voor."