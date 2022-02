LCR toont motoren van Marquez en Nakagami voor 2022

Hoewel Alex Marquez en Takaaki Nakagami voor hetzelfde team uit Monaco rijden, werden de beide coureurs afzonderlijk van elkaar gepresenteerd. Dat heeft te maken met de verschillende sponsoren van Marquez (Castrol) en Nakagami (Idemitsu). Beide coureurs hebben in 2022 de beschikking over de radicaal aangepaste Honda RC213V. De machine moet een antwoord zijn op de problemen die het merk de afgelopen jaren had met de grip aan de achterkant van de motorfiets. Tijdens de voorbije testdagen in Sepang was Nakagami de snelste op de dertiende plaats, Marquez eindigde als zeventiende.

Voor Marquez wordt het zijn derde MotoGP-seizoen. Na zijn noodgedwongen debuut bij Repsol Honda verkaste de Spanjaard afgelopen seizoen naar de satellietformatie, al stond hij wel rechtstreeks onder contract bij HRC. Het was een teleurstellend seizoen voor Marquez. Hij werd zestiende met de vierde plek in de Algarve GP als beste resultaat. Ook dit jaar komt de jongere broer van Marc Marquez weer in de kleuren van Castrol uit.

Nakagami verzamelde afgelopen jaar wat meer punten dan zijn teamgenoot Marquez, maar presteerde ook wisselvallig. De Japanner had jarenlang campagne gevoerd voor een fabrieksmachine en kreeg die vorig seizoen voor het eerst. Daardoor moest hij ook kennismaken met de problemen van de RC213V, die niet meteen opgelost konden worden. In de Grand Prix van Spanje scoorde Nakagami de vierde plaats, dat bleek zijn beste resultaat van het seizoen.

LCR Honda heeft in het verleden flink wat succes gehad in de MotoGP. Het team debuteerde in 2006 met Casey Stoner op het hoogste niveau. Oud-coureur Cal Crutchlow scoorde in 2016 twee overwinningen, hij stond ook in 2018 nog eens op de hoogste trede van het podium. Crutchlow werd in 2019 tweede in de Australische GP en dat is tot op heden de laatste podiumfinish van het team.

Donderdag staat de teampresentatie van het Aprilia-fabrieksteam op het programma. Vrijdag begint het testweekend op het nieuwe Mandalika Circuit.

