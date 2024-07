LCR-teambaas: Ducati hoopt Aziatische markt te bestormen met Márquez

Als teambaas van zijn eigen LCR Honda-team heeft Lucio Cecchinello gezien dat diverse concurrenten al een slag hebben geslagen op de rijdersmarkt. De meest besproken wissel is die van Marc Márquez, die bij Ducati voor 2025 de voorkeur heeft gekregen boven Jorge Martín. Daar kijkt Cecchinello niet echt van op. "Ik ben niet echt verrast. Het is duidelijk dat Jorge de prestaties had om naar het fabrieksteam te gaan, maar tegelijkertijd moet je begrijpen dat we praten over een fabrikant die motorfietsen moet verkopen om het MotoGP-team te bekostigen", zegt de voormalig GP-rijder in de podcast Por Orejas van onze Spaanse Motorsport.com-collega's.

Cecchinello denkt dat Márquez op commercieel gebied een interessantere keuze is dan Martín. "Als je een rijder als Marc Márquez hebt, die in alle markten heel bekend is en vooral in de Aziatische markt, dan geef je jezelf meer commerciële potentie. Ik ben dus absoluut niet verrast dat Ducati voor een rijder heeft gekozen die acht keer wereldkampioen is geworden", vervolgt hij. "Martín is meer een man van de toekomst en als Ducati de komende jaren de competitiefste motor van de grid blijft houden, dan zullen hun paden elkaar ongetwijfeld nog kruisen."

Lucio Cecchinello junto a Johann Zarco, que tiene contrato para la próxima temporada Foto de: Team LCR

Vorig jaar speelde Ducati Corse-topman Gigi Dall'Igna een sleutelrol in het aantrekken van Márquez door Gresini Racing. Toch vermoedt Cecchinello dat de keuze voor promotie naar het fabrieksteam door de CEO van Ducati is gemaakt. "De beslissing om op Márquez te gokken moet denk ik heel moeilijk zijn geweest, maar Claudio Domenicali, de directeur van Ducati, heeft ongetwijfeld zijn berekeningen gedaan", stelt Cecchinello, die ook denkt dat er bij Ducati teleurstelling is over het kwijtraken van Martín, Marco Bezzecchi en Enea Bastianini.

"Maar ik blijf erbij dat niet Gigi Dall'Igna, maar Domenicali de beslissingen neemt. En Domenicali ziet dat de markt in Europa het moeilijk heeft en dat Ducati dit jaar minder verkoopt in Italië. De manager van de fabriek moet motoren verkopen om de rekeningen te betalen. De commerciële zijde heeft zeker een doorslaggevende invloed gehad", aldus Cecchinello. "Marc is zonder twijfel een toprijder en hoewel Martín de toekomst is, moest er een beslissing genomen worden. Márquez zou de sleutel zijn om de Aziatische markt te openen als alternatief voor de Europese markt."