LCR maakt komst MotoGP-debutant bekend, Nakagami stopt

Het hing al langere tijd in de lucht, maar is nu formeel bevestigd: de wegen van Takaaki Nakagami en LCR scheiden na dit seizoen. Zijn plek wordt ingenomen door Moto2-racewinnaar Somkiat Chantra. De Thai staat momenteel op de tiende plaats in de Moto2-stand. Chantra is sinds 2019 actief in de tussenklasse en behaalde in die periode twee overwinningen. Vorig jaar eindigde hij als zesde in de eindstand. Johann Zarco blijft in 2025 aan bij LCR. "Ik ben dolblij me bij LCR te voegen", zegt de 25-jarige Chantra, de eerste Thai die uit gaat komen in de hoogste klasse. "Het is altijd mijn droom geweest om in de MotoGP te rijden, en die droom komt eindelijk uit. Ik wil volgend seizoen zo veel mogelijk leren, ik zal alles geven en ik ga genieten van dit nieuwe avontuur. Het wordt zwaar, maar ik ga mijn best doen."

Nakagami vertrekt dus bij LCR. De Japanner maakt al sinds 2018 deel uit van de formatie. Hij blijft echter wel binnen de Honda-familie, want hij voegt zich bij Stefan Bradl en Aleix Espargaró in het testteam. Nakagami zal in tegenstelling tot de overige twee testrijders vooral in zijn thuisland actief zijn. Daarnaast is de verwachting dat hij met een wildcard aan enkele Grands Prix gaat deelnemen.

“Ik heb besloten om aan het einde van het seizoen 2024 mijn loopbaan als MotoGP-rijder te beëindigen”, aldus Nakagami in een statement. “Ik wil alle fans die me zo warm gesteund hebben enorm bedanken. Vanaf 2025 ben ik betrokken bij de ontwikkeling van de HRC-machines. Het is bevredigend om mijn zeven jaar MotoGP-ervaring te kunnen gebruiken, ik kijk uit naar dit nieuwe hoofdstuk.”