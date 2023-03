LCR Honda onthult kleurstelling van Rins en Nakagami

Alex Rins lag op koers voor contractverlenging bij Suzuki toen dat merk ervoor koos om halsoverkop de stekker uit alle raceprojecten te trekken. Net als teamgenoot Joan Mir vond Rins onderdak bij Honda, maar dan wel bij het satellietteam. De Spanjaard sloot het seizoen met Suzuki op indrukwekkende wijze af, op Phillip Island en Valencia zegevierde hij nog met de GSX-RR. Daardoor begon Rins vol goeie moed aan het nieuwe seizoen bij Honda, maar die machine zit bij lange na niet op het niveau dat Suzuki vorig jaar aantikte.

Sportief rammelt het al enige tijd bij het merk, het dreef Rins’ voorganger Alex Marquez zelfs tot wanhoop en besloot te vertrekken bij de fabrikant waar hij samen met zijn broer Marc al zo lang aan verbonden is. Rins maakte tijdens de voorbije wintertest geen slechte indruk, maar zal toch nog even tijd nodig hebben voordat hij volledig op zijn gemak is met de RC213V. Honda hoopt – als de aanpassing voltooid is – te profiteren van de technische expertise die Rins en Mir opgedaan hebben bij Suzuki. Honda is er bovendien in geslaagd om technisch directeur Ken Kawauchi binnen te halen, hij was de man achter het succes van Suzuki. De Spanjaard komt dit seizoen in actie met de vertrouwde Castrol-kleuren met Givi als belangrijke partner, die eerder gedragen werden door Cal Crutchlow en de eerdergenoemde Marquez.

Aan de andere kant van de LCR Honda-pitbox neemt Takaaki Nakagami weer plaats. Nakagami begint aan zijn zesde MotoGP-seizoen bij LCR Honda en verdedigt de Idemitsu-kleuren. De Japanner maakte in 2022 geen bijster sterke indruk, al waren daar wel wat factoren debet aan. De coureur raakte geblesseerd bij een valpartij die hij in de Grand Prix van Barcelona veroorzaakte, waarbij hij Rins en de latere wereldkampioen Francesco Bagnaia uitschakelde. Daardoor liep hij een vervelende hoofdblessure op. Een race later kwam hij alweer in actie, maar echt overtuigend presteerde de coureur niet gedurende het verdere verloop van het seizoen.

In Aragon raakte de coureur betrokken bij een ongelukkige valpartij met Marc Marquez. Daarbij blesseerde hij zijn hand. Nakagami kwakkelde vervolgens een hele tijd met die blessure en reed tegen beter weten in tijdens de Grand Prix van Japan. Daarna moest hij enkele races missen voor hij in Valencia terugkeerde. Tijdens de winter bleek de blessure van Nakagami ernstiger zijn dan voor de buitenwereld bekend was, het is nog maar de vraag of hij er ooit helemaal van zal herstellen.

Naast zijn blessureleed staat er ook vanuit Honda druk op Nakagami. Ai Ogura staat al een tijd klaar in de coulissen, maar de Japanse Moto2-revelatie voelde er vorig jaar niets voor om de overstap te maken naar de lastige Honda RC213V. Eind dit jaar lijkt die promotie van Ogura er dan toch echt te komen, Nakagami tekende in de eindfase van vorig jaar een eenjarig contract dat aan het eind van dit aankomende seizoen afloopt.

