LCR Honda onthult MotoGP-livery's van Zarco en Nakagami voor 2024

Het afgelopen MotoGP-seizoen verliep moeizaam voor LCR Honda. Alex Rins zorgde met een overwinning in de Verenigde Staten voor een prachtig hoogtepunt, maar verder viel er weinig uit te richten met de Honda RC213V. Bovendien werd Rins lange tijd gehinderd door blessureleed, waardoor LCR vaak een invaller naast Takaaki Nakagami moest zetten. De Japanner blijft in 2024 bij de renstal van Lucio Cecchinello en heeft in de persoon van Johann Zarco een nieuwe teamgenoot gekregen. De van Pramac overgekomen Fransman vervangt Rins, die op zijn beurt naar het fabrieksteam naar Yamaha is verkast.

Donderdag heeft LCR de kleurstellingen van Zarco en Nakagami gepresenteerd. Dat deed het team kort en krachtig via sociale media, waarbij voor beide rijders een ander moment werd geprikt. Zarco was om 11.00 uur als eerste aan de beurt. De enkelvoudig MotoGP-winnaar krijgt bij zijn nieuwe werkgever de beschikking over de vernieuwde RC213V, die voorzien is van een nieuwe kleurstelling. De basis daarvan is wit en door de grotere invloed van titelsponsor Castrol zijn daar diverse groene en rode vlakken aan toegevoegd. Daardoor heeft de kleurstelling wat weg van de livery die Honda eind jaren 90 gebruikte in het WK Superbikes. Het blauw dat de afgelopen jaren ook op de LCR-motoren te zien was, is helemaal verdwenen.

De vernieuwde livery van Takaaki Nakagami Foto: Team LCR

Een uurtje later was het de beurt aan de motorfiets van Nakagami, die aan zijn zevende MotoGP-seizoen begint en dat voor de zevende keer op rij doet met LCR. De Japanner kan al jarenlang rekenen op steun van titelsposor Idemitsu en de Japanse oliemaatschappij heeft in 2024 opnieuw een prominente plek gekregen op de livery. De rode en witte bedrijfskleuren spelen de hoofdrol in de kleurstelling van Nakagami, al is de nieuwe versie voorzien van iets minder rood en iets meer wit dan het afgelopen jaar. Dat wordt afgewisseld met diverse zwarte vlakken en enkele gouden accenten.

Zarco en Nakagami hebben vorige week al drie dagen met de vernieuwde Honda RC213V kunnen testen in Sepang. Op 19 en 20 februari werken ze nog twee testdagen af in Qatar, waar tussen 8 en 10 maart ook het eerste raceweekend van het nieuwe seizoen wordt afgewerkt.